Slovalco nedávno ohlásilo masové prepúšťanie, pričom v prvej fáze príde o prácu 300 zamestnancov. Po dlhých desaťročiach tak na Slovensku skončí jedna z najekologickejších a najmodernejších fabrík na výrobu hliníka v Európe. „Vláda nám neverí, že je to vážne,“ povedal v pondelok 18. júla Milan Veselý, generálny riaditeľ Slovalco, v relácii Karty na stôl u Nora Dolinského.

Dôvodom prepúšťania je najmä dramatický rast cien elektrickej energie. Štáty v Európe svoje strategické a energeticky náročné firmy zachraňujú dotáciami a kompenzáciami vyplácanými z predaja emisných povoleniek. Slovensko nerobí v tomto smere zatiaľ žiadne významné opatrenia. Napríklad v Nemecku dostávajú podniky z toho, čo odvedú, späť 18 percent, na Slovensku to nie je ani 5 percent. Zákon, ktorý by umožnil vyššiu finančnú kompenzáciu podnikom, má blokovať Igor Matovič.

Budajov rezort sa však v reakcii na tvrdenia hlinikární ostro ohradil s odôvednením, že Slovalco chce iba získať výhody štátnej pomoci - reakciu ministerstva životného prostredia nájdete v galérii.

K situácii sa vyjadril aj minister hospodárstva Richard Sulík. Za zásadnú chybu považuje, že envirorezort spolu s ministerstvom financií nenašli spoločné riešenie problému. „Slovensko môže prísť o jediného výrobcu hliníka, pričom v súčasnosti je prepustených 300 zamestnancov. Spúšťačom problému je blokovanie finančných prostriedkov z envirofondu ministrom financií Igorom Matovičom. Príspevky do fondu pritom odvádzajú aj firmy z ťažkého priemyslu a na základe určenia Európskej komisie je možné ich využiť na realizáciu opatrení súvisiacich s dekarbonizáciou priemyslu,“ zdôrazňuje Sulík. Ako ďalej upozorňuje, toto rozhodnutie bude mať katastrofálne následky nielen na rodiny stoviek zamestnancov, ale aj pre celý slovenský priemysel.

Rezort financií odmieta tvrdenia, že by akýmkoľvek spôsobom blokoval zvýšenie kompenzácií z envirofondu. „Dovoľujeme si poznamenať, že Slovalco je aj v súčasnosti výrazným beneficientom energetickej legislatívy, pričom okrem predmetných kompenzácií z Enviromentálneho fondu má dlhodobo o 95 percent znížené rozhodujúce tarifné poplatky za prenos elektrickej energie. Súčasne je priamo napojené na našu dcérsku spoločnosť SEPS, a. s., a nie prostredníctvom distribútora,” približuje ministerstvo financií.

Konečné číslo prepustených zamestnancov nemusí byť definitívne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2 500 pracovných miest. Rezort hospodárstva zároveň upozorňuje na to, že rovnaký problém má aj spoločnosť OFZ, a. s., výrobca ferozliatín, ktorý už tiež ohlásil hromadné prepúšťanie.

Hlinikári v Žiari vyčíslili, že ak by mali naozaj skončiť a ich hliník by sa na Slovensko musel voziť z rozvojového sveta, tak z celosvetového hľadiska by ročná produkcia emisií CO2 vo svete stúpla zhruba o dva milióny ton. To by podľa fabriky bol pre planétu porovnateľný vplyv, ako keby Slovensko malo o polovicu viac osobných áut alebo keby sa vyrúbal les s rozlohou veľkosti celého Bratislavského kraja.

