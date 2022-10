Už žiadne NULTÉ HODINY? Psychologička v tom má jasno: TOTO je dôvod, prečo sa musia ZRUŠIŤ ×

Zaraďovanie takzvaných nultých hodín do rozvrhu, čo je zhruba o 7.00 h, by sa malo minimalizovať. Uviedla to psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Eva Smiková.