Zemanová sa vyjadrila JASNE: Materiál na ODVOLANIE Matoviča by mohol byť čoskoro HOTOVÝ! ×

Materiál na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by mohol byť hotový budúci týždeň. Uviedla to šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v relácii RTVS Sobotné dialógy. Návrh má podľa nej už teraz istú podporu 23 poslancov. OĽANO podľa jeho poslanca Národnej rady (NR) SR Andreja Stančíka naďalej trvá na tom, že Matovič by odísť nemal.