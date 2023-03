Meno Martinkovej rezonovalo na Slovensku už mnohokrát. V mladosti sa stala juniorskou majsterkou sveta vo fitnes. Potom sa zúčastnila na Miss Universe SR, kde vyhrala súťaž Miss foto. Žena, za ktorou sa zaiste otočí nejeden chlap, sa dala na športovú dráhu a stala sa mnohonásobnou majsterkou sveta a Európy vo Fitnes model. A práve s touto časťou kariéry je spojená s Ficom.

V roku 2010 prepukla kauza, keď jej dal šéf Smeru ako predseda vlády 17-tisíc eur zo štátnej rezervy na zaplatenie trénerov, oblečenia, ale aj účes alebo úpravu nechtov. „Som reprezentantka vo Fitnes model a mám tituly z majstrovstiev sveta (MS) aj Európy. Myslím, že sa mi patrilo nejako pomôcť. Úprava nechtov a účesu patrí k príprave na súťaž,“ povedala vtedy Martinková s tým, že bez pomoci Fica by sa na MS ani nedostala. S expremiérom sa vraj dovtedy nepoznala a pri vyhodnocovaní najlepších športovcov podala žiadosť o dotáciu.

Na kauzu dotovania nechtov reagoval v tom čase aj Fico: „Je viacnásobnou majsterkou sveta a podobne ako iní dostala podporu, aby mohla reprezentovať Slovensko.“ 17-tisíc však nebol jediný príspevok úspešnej fitneske. Celkovo mala v tom období dostať od Fica 38-tisíc eur. Na MS dokonca nosila tielko s podobizňou Fica na prsiach. V minulosti nafotila aj pár pikantných fotiek: „Fotky sú odvážnejšie, ale nie vulgárne. Nepovažujem sa za playmate.“

Následne však Martinkovej sláva upadla a ona sa dostala do zabudnutia. Nie však navždy. Ako sa ukázalo, aj tentoraz jej meno rezonuje v súvislosti s iným známym politikom. Podľa informácií, ktoré zistil týždenník Plus 7 DNÍ, Martinková momentálne pracuje ako letuška a servírka v rovnošate vo vládnom špeciáli. Od Fica tak prešla k Eduardovi Hegerovi. A veru, pri pohľade na fotografie týždenníka, sa stále bolo na čo pozerať. Martinkovej jednoznačne slúži ku cti, že sa dokáže sama o seba postarať a zaujať. A či je len náhoda, že je to vždy po boku politických špičiek, to už posúďte sami. Snímky zvodnej letušky v rovnošate a v plavkách nájdete v galérii.

