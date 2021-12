Nový konflikt na obzore? Za ostatné týždne a mesiace sme si zvykli, že so Zuzanou Čaputovou, ako hlavou štátu, má konflikt viacero politikov. Štipľavé odkazy si s ňou vymieňal expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič, v žalúdku ležala a dodnes leží Andrejovi Dankovi, milého slova na ňu nenájde ani nezaradený poslanec, ktorý kandidoval do NR SR za kotlebovcov Tomáš Taraba, no a špeciálnu pozornosť jej v pravidelných intervaloch venuje predseda Smeru-SD Robert Fico.



Najnovšie sa k nim pomerne prekvapivo pridal jeden z lídrov vládneho OĽaNO Gábor Grendel. Ten totitž na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil text, v ktorom naznačil pomerne zvláštne politické spojenie. "Pamätáte si môj nedávny status o zvláštnej zhode náhod, keď v jeden a ten istý deň sa Peter Pellegrini v rádiu zahral na zodpovedného štátnika (vyzval 60+ na očkovanie, dištancoval sa od extrémistov) a prezidentka Zuzana Čaputová zvozila premiéra Eduarda Hegera za manažovanie koaličných vzťahov a pandémie? Možno to nakoniec nebola až taká náhoda. Veď posúďte. Pár dní pred spomínanými udalosťami prezidentku navštívil v jej úrade Peter Pellegrini. Hoci o tom iniciatívne neinformovali, niektoré médiá sa o tom dozvedeli, chceli o stretnutí informovať, ale po zásahu jeho aktérov dostali stopku. Ukážkový príklad cenzúry," napísal Grendel.

Gábor Grendel pomerne nečakane napísal ostrý text, ktorý venoval Zuzane Čaputovej a Petrovi Pellegrinimu. Zdroj: Jakub Kotian

Ten v texte naznačoval, akoby mal mať Čaputová s Pellegrinim naplánované spoločné kroky. "Čo také strašne tajné spolu riešili Peter Pellegrini so Zuzanou Čaputovou, že sa rozhodli použiť “žolíka” nehodného predstaviteľov slobodného demokratického štátu, nehodného vyznávačov slobody slova, slobody tlače? Ako hovorí klasik: keby dolaďovali svoje najbližšie kroky v prospech opozičného lídra Pellegriniho a v neprospech premiéra Hegera, nevyzeralo by to inak," dodal.



Bolo jasné, že takýto text na seba nenechá dlho čakať a to sa aj skutočne stalo. Z kancelárie prezidenta totiž prišla poriadne ostrá odpoveď, ktorú si Grendel zrejme za klobúk nedá. Veď napokon, posúďte sami.