Zaútočia Rusi aj na nás? Desivé vyhlásenie Hegera: Po Ukrajine sme na rade MY!

Ak by Rusko zvíťazilo vo vojne na Ukrajine, bude postupovať ďalej a mohlo by ohroziť aj Slovensko. Pre spravodajskú stanicu Sky News to vo švajčiarskom Davose povedal slovenský premiér Eduard Heger.