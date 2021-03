Novela zákona o vysokých školách, z dielne rezortu školstva, je akousi snahou o ich podriadenie štátu a stretáva sa s čoraz ostrejšou kritikou.

Ostrá kritika prišla od Rady vysokých škôl (RVŠ) a veľkú nedôveru vyjadrila aj Slovenská rektorská konferencia. Tvrdé slová prišli aj od Akademického senátu Trnavskej univerzity, ktorý vyhlásil štrajkovú pohotovosť. Ten novelu považuje za „prejav neúcty zo strany ministerstva“ a k akademickému prostrediu.

Do tvrdého prostestu proti politizácii verejných vysokých škôl vstúpili aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a Univerzita Komenského (UK) v Bratislave.

STU tvrdí, že ak minister školstva nestiahne prezentovaný návrh novely vysokoškolského zákona a nezmení sa aktuálna finančná politika ministerstva voči verejným vysokým školám, pristúpi univerzita k vyhláseniu štrajku.

UK v Bratislave, považuje novelu zákona za snahu vytvoriť na vysokých školách prostredie úplného podriadenia sa ministerstvu. Rezort školstva žiadajú aby už tak podfinancovaným verejným vysokým školám neznižoval prísun financií.

Protest oznámila na sociálnej sieti aj Prešovská univerzita v Prešove "Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove a Akademický senát Prešovskej univerzity v Prešove nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách a odmieta ho. Zároveň sa odo dňa 1. marca 2021 pripája k vysokým školám, ktoré vstúpili do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl," napísala.

Podľa Študentskej rady vysokých škôl má navrhovaná úprava "viacero nedostatkov, ktoré ju robia nekonzistentnou a mohla by byť zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl." To, že ministerstvo predložený návrh vypracovalo bez konzultácie so zástupcami vysokých škôl, vzbudilo prirodzený odpor vo vysokoškolskom prostredí.

Minister školstva sa dnes stretol s reprezentáciami zástupcov vysokých škôl.

Správu budeme aktualizovať.