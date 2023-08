Národná kriminálna agentúra (NAKA) v skorých ranných hodinách spustila akciu zameranú na bývalých členov inšpekčného tímu Oblúk, ktorý vyšetroval údajnú trestnú činnosť elitných príslušníkov NAKA združených okolo vyšetrovateľov Jána Čurillu. Týkala sa možného manipulovania konaní. Komando kukláčov však nabehlo aj k riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Michalovi Aláčovi a k bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému. Obaja údajne neboli doma.

"Od skorých ranných hodín prebiehal puč Progresívneho Slovenska. Pokúsili sa zatknúť šéfa SIS, šéfa NBÚ, vyšetrovateľov, ktorí mali tú odvahu, že vyšetrovali manipulácie v trestných konaniach počas núdzového stavu za čo aktérom týchto manipulácií hrozia celoživotné trestné sadzby," uviedol na sociálnej sieti nezaradený poslanec Tomáš Taraba (SNS-Život-NS). "Títo aktéri už vtedy dostali názov „Čaputovej chlapci“, pretože prezidentka ich verejne prikryla, teraz ich prikryl Ľudovít Ódor a odvolal svojho vlastného ministra (Ivan Šimko -pozn.red.), ktorý tvrdil, že trestne stíhaní policajti by nemali byť vo funkciách štátu," povedal ďalej.

"Ľudovít Ódor a Zuzana Čaputová bez pochyby nielen o týchto akciách vedia, ale ich koordinujú a riadia. Cieľom je, aby sa dostali k vyšetrovacím spisom a nahrávkam, ktoré sú na SIS a na NBÚ. Povedzte mi, ako musia byť buď presvedčení, že vedia na Slovensku zmanipulovať voľby, ak sa pustia do takej akcie, ktoré môžeme nazvať krycím menom Sabotáž; alebo ako musia byť zúfalí, že šesť týždňov pred voľbami robia Slovensku takúto medzinárodnú hanbu, že siahnu na lídrov najväčších bezpečnostných agentúr," vyhlásil Taraba. VIAC VO VIDEU:

"Začal sa pokus o policajný prevrat s plnou podporou špeciálneho prokurátora D. Lipšica, premiéra a ministra vnútra v demisii a prezidentky Čaputovej. Cieľom prevratu je získanie plnej kontroly nad SIS, NBÚ a zlikvidovať všetkých vyšetrovateľov a dôkazy, ktoré sú k dispozícii proti skupine vyšetrovateľov z NAKA, tzv. Čurilovcov," uviedol na sociálnej sieti šéf Smeru Robert Fico.

Podľa Fica ide o policajný prevrat, ktorý nemôže skončiť len vyvodením politickej zodpovednosti voči tým, ktorí to celé zorganizovali. Podľa jeho slov, je tu podozrenie zo spáchania najzávažnejších zločinov proti republike, proti štátnemu zriadeniu a základov Slovenskej republiky. Preto bude musieť prísť na rad trestnoprávna zodpovednosť voči aktérom tohto prevratu. Smer podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k rannému zásahu NAKA. Návrh chcú poslanci Smeru podať v piatok ráno, mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní.

VIDEO: Téme zásahu NAKA sa Smer venoval v rámci tlačovej konferencie v Prešove:

„Ako sme predpokladali, prezidentka Čaputová sa rozhodla vstúpiť do predvolebnej kampane. Má jasný cieľ získať kontrolu spolu s Progresívnym Slovenskom nad bezpečnostnými zložkami,“ povedal tiež Fico. Šéf Smeru predpokladá, že Čaputová sa postaví za Úrad špeciálnej prokuratúry a za NAKA a dá návrh na odvolanie riaditeľa SIS Michala Aláča, aby Progresívno Slovensko, po Ministerstvo vnútra SR, obsadilo aj SIS. „Pani Čaputová, začali ste vojnu, ktorú nemôžete nikdy vyhrať a dopadnete veľmi zle,“ odkázal Fico prezidentke. VIAC VO VIDEU:

VIDEO: Ficov ODKAZ prezidentke: Začali ste VOJNU, ktorú nemôžete nikdy vyhrať a dopadnete veľmi zle.

„Toto je policajný prevrat pre osobné záujmy vybranej skupiny členov NAKA z tretieho poschodia, ktorí majú na svedomí desiatky protizákonných konaní. V tejto chvíli sa snažia upratať všetky dôkazy proti nim. Toto je taká obrovská medzinárodná blamáž, že v priebehu troch rokov nejaká policajná suita zasahuje voči orgánu, ktorý má na starosti ochranu ústavnosti – teda SIS, ďalej voči orgánu, ktorý má na starosti ochranu všetkých európskych, NATO a ďalších utajovaných skutočností – teda NBÚ, a voči hlavnému ochrancu zákonnosti SR – generálnej prokuratúre. Od 1989 sa nič také nestalo a myslím si, že ani v komunistických dejinách,“ vyhlásil exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Ako ďalej priblížil, úzka skupina ľudí sa rozhodla, že použije absolútnu svojvôľu, zničí všetky základy ústavnosti a zákonov a zatkne ludí, ktorí prišli na to, že porušovali zákony.

VIDEO: TVRDÉ SLOVÁ Kaliňáka po veľkom zásahu NAKA. Takáto svojvôľa tu nikdy nebola!

Na správu o zásahu NAKA zareagoval aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer-SD). „Na Slovensku prebieha oficiálny policajný prevrat. Progresívna mafia na polícii sa snaží ovládnuť bezpečnostné zložky štátu – SIS a NBÚ," napísal Gašpar na sociálnej sieti.

Podľa exministerky vnútra Denisy Sakovej (Hlas-SD) mali štyroch obvinených Čurillovcov postaviť mimo službu, namiesto toho začala NAKA likvidovať ľudí, ktorí zistili, aké nezákonné praktiky používajú proti opozícii.

Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s ranným zásahom NAKA v bezpečnostných zložkách štátu požiadala premiéra Ľudovíta Ódora, aby zvolal Bezpečnostnú radu. Prezidentka zároveň očakáva, že polícia spolu s dozorujúcim prokurátorom v medziach zákona veľmi rýchlo vysvetlia verejnosti okolnosti prípadu a svoj postup.

Členovia bývalého inšpekčného tímu Oblúk, ktorí mali byť zadržaní počas ranného zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), v súčasnosti nie sú zaradení na Úrade inšpekčnej služby. Vyplýva to z vyjadrenia tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. "Môžeme potvrdiť, že medializovaní príslušníci v minulosti pôsobili v rámci zmieneného vyšetrovacieho tímu, avšak v súčasnej dobe nie sú zaradení na Úrade inšpekčnej služby. V prípade, ak bude Úrad inšpekčnej služby požiadaný o súčinnosť zo strany príslušných orgánov činných v trestnom konaní, táto bude poskytnutá," priblížili z MV SR.

Dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor rozhodne o zvolaní bezpečnostnej rady po tom, ako získa dostatočné informácie. Zdôraznil potrebu zachovať si chladnú hlavu a počkať na vysvetlenie. Zároveň odmietol, že by akokoľvek zasahoval do práce polície. "Až potom, keď aj ja získam dostatočné informácie o situácii, tak sa rozhodnem, do akej miery je potrebné zvolať bezpečnostnú radu štátu k tejto situácii," uviedol premiér.

Ódor podčiarkol, že by sme mali žiť v slušnej krajine, kde platí spravodlivosť pre každého. "Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o prípade, by sme nemali robiť unáhlené závery," podotkol. Zdôraznil, že nijakým spôsobom nezasahuje do práce policajtov, prokurátorov a súdov. "Nechávam ich robiť svoju robotu a odmietam akýkoľvek tlak z akejkoľvek strany na policajtov," vyhlásil.

Mimoriadne kritická bola v tejto súvislosti europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). "Prezidentka vyzvala na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Ňou poverený “predseda” vlády jej odkiaľsi odkázal, že nemá byť hysterická. Jej a ňou odvolaný minister vnútra Ivan Šimko jej to všetko vysvetlil pred pár týždňami. Asi mu neverila. Alebo sa bála? Ódor jej možno už vtedy povedal nech nie je “hysterická”. A na Šimkovo miesto dosadil nejakého nočného strážnika od primátora Bratislavy. Ten bude asi poslušnejší, keďže na Vala toho može mať Hamran dosť, všakže. Šimka nemali čím vydierať, tak ho nechali odvolať, lebo ich prekukol po pár dňoch," napísala Beňová.

O zásahu NAKA sa naopak pozitívne vyjadrili politici bývalej vládnej koalície medzi nimi aj expremiér Eduard Heger (Demokrati). Tí tvrdia, že políciu treba nechať pracovať. Článok pokračuje na ďalšej strane!