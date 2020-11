Domovú prehliadku ešte v ranných hodinách potvrdil aj Gašparov obhajca Marek Para. Štvrtková akcia sa konala aj u ďalších bývalých policajných funkcionárov. NAKA zasahovala aj v Ivanke pri Dunaji u bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška a v Leviciach u bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda Slobodníka.

Práve na Slobodníka podal Gašpar v stredu (4. 10.) trestné oznámenie na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). "Podával som trestné oznámenie na Bernarda Slobodníka a ďalšie osoby v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou mojej osoby. To je všetko, čo môžem povedať. Nezverejňujem bližšie informácie najmä z dôvodu, že nie som zástancom verejného vyšetrovania,"uviedol pre TASR v stredu Gašpar. "K otázkam k vykonávaným úkonom v neverejnom prípravnom konaní sa nebudeme vyjadrovať ani ich komentovať,"uviedla pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Slobodník vypovedal na ÚŠP vo štvrtok (29. 10.). Podľa medializovaných informácií jeho výpoveď mala smerovať k svedectvám obvineného a väzobne stíhaného bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.

Slovensko neskôr okrem správ z prostredia polície prekvapila aj krátka vizitka Gašparovho prezidentovania, ktoré zverejnila Transparency International. "Pred dvomi rokmi sme po odchode Tibora Gašpara z funkcie zverejnili jeho chabé výsledky v boji proti korupcii na najvyšších miestach." Podľa organizácie v tom čase ostávala nezodpovedaná otázka, či to bol úmysel alebo nekompetentnosť. "S Gašparom sme sa počas jeho prezidentovania polícii dvakrát aj osobne stretli a opakovane sa pýtali na tie mizerné čísla. Gašpar sa nás na to vždy sebavedomo pýtal, či teda máme dôkazy, aby mal koho zatknúť. Na argument, že nulové zatknutia top politikov či podnikateľov nemajú ani v tých najvyspelejších a menej skorumpovaných krajinách, len hovoril, že to sa porovnávať nedá," zverejnila Transparency na sociálnych sieťach. "Podľa dnešného ranného zásahu si nové vedenie polície a NAKA zjavne myslia, že v nečinnosti bol aj úmysel... Uvidíme, ale lepšie vysvetlenie ako zámer toho, koľko ľudí bolo u nás nedotknuteľných, podľa nás neexistuje,"dodala.

