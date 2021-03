Standupista Jakub Gulík sa dostal do problémov po tom, čo si v ostrom videu, bez servítky, uťahoval z predsedu parlamentu a multiotecka Borisa Kollára. Teraz mu ide o krk - doslova!

Diss is Roast je formát obľúbeného stand up komika Jakuba Gulíka, ktorý vystupuje pod hlavičkou zoskupenia Silné reči. V jednom zo svojich videí však prestrelil, keď si podal predsedu parlamentu a lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára.

"Pojem ,diss´, spopularizovaný v hip-hopovom žánri, znamená ,disrespect´. Cieľom tohto videa na Borisa Kollára je to čo vždy - zosmiešňovanie nerozumného, hlúpeho, absurdného a stereotypného. Poukazujem na to, čo sa deje, na správanie ľudí a snažím sa tragédiu premeniť na komédiu," povedal Gulík pre denník Plus JEDEN DEŇ. Teraz mu však od predsedu parlamentu hrozí žaloba.

Podľa Kollára mladý komik prekročil hranice

Pravdivosť konfliktu nám potvrdil aj sám predseda parlamentu. "Posunul som to na svojho advokáta Pavla Hagyariho. Neviem, či trestné oznámenie už podal, ale pokiaľ áno, sťahovať ho určite nebudem," povedal Kollár pre denník s tým, že problém chce riešiť ako ohováranie.

Predseda parlamentu povedal, že nemá problém si sám zo seba uťahovať, a často zdieľa vtipné príspevky zo satirických stránok. V tomto prípade je to však iné. "Prepáčte, ale ten mladý muž zavádza a klame, pretože ja som nikdy v živote heroín nepašoval," bránil sa Kollár. "Ak má tento komik dôkazy, tak nech ich predloží," poznamenal, pričom argumentuje, že ak by sa v minulosti dopúšťal trestnej činnosti, tak by voči nemu prebiehalo vyšetrovanie minimálne na rakúskej strane. "Toto bolo, ako keď sa niekto vygrcia," poznamenal na margo zverejneného videa, ktoré vníma ako poškodenie svojho mena. "Keby som sa aspoň zasmial, ale to nebolo ani vtipné," komentoval Boris Kollár.

Je to šikana, reaguje komik

O tom, že by predseda parlamentu podal žalobu, zatiaľ Jakub Gulík vedomosť nemá. Pripomenul však podobný pokus Roberta Fica, ktorý pred asi 10 rokmi žaloval karikaturistu Shootyho. "Zatiaľ neviem o tom, že by bola podaná žaloba. Len som dostal e-mail od jeho právnika - výzva na stiahnutie videa. Ja som si to v pokoji premyslel a odpísal som. Odpoveď som odvtedy nedostal," poznamenal komik na margo žaloby.

E-mailu Gulík nevyhovel, podľa neho ide len o obyčajnú šikanu. "Začneme stiahnutím videí z YouTube a potom bude čo? Budú sa nám škrtať pasáže v našich stand upoch, lebo sa niekto urazil? Keby som mal byť za takéto video nejako potrestaný, tak ma môže zažalovať úplne každý, koho spomínam," poznamenal rozhnevaný komik, ktorému štát zakázal vystupovať, a tak je už takmer rok bez príjmu.

Svoj názor na Borisa Kollára prezentoval jasne. "Pre mňa je to ješitný človek, ktorý je na seba veľmi citlivý. Keď do toho chce ísť, nech sa páči! Papaláš, politik s krivou minulosťou, líder strany na pokraji zvoliteľnosti chce ísť proti komikovi, ktorý za posledný rok vystupoval menej ako momentálne vystupujú poslanci z vládnej koalície a tak prichádza o svoje príjmy?" pýta sa Gulík. Tvrdí, že v aktuálnej situácií nie je múdre naťahovať sa s "nejakým bezvýznamným komikom z Dubnice nad Váhom". Pozitívum vidí v tom, že bude mať reklamu zadarmo.

Odborník to vidí jasne

Politológ Radoslav Štefančík sa s humorom Jakuba Gulíka nestotožňuje. "Nedopozeral som to do konca, lebo mi to prišlo pod úroveň. Ani nie tými vulgárnymi výrazmi, ako skôr charakterom humoru," komentoval pre náš denník. Spomínané video opísal poriadne nechutnými slovami, ktoré si prečítajte v našej galérii >>>

Na záver dodal: "Ak ho Boris Kollár žaluje, urobí mu len zbytočnú reklamu. Verejný činiteľ by však mal strpieť aj takýto typ komunikácie, hoci to môže byť aj pod úroveň človeka s takou minulosťou, akú má predseda parlamentu."