Boris Kollár (56) na darčekoch nešetrí a podľa jeho vlastných slov, nemá určený rozpočet, koľko peňazí môže minút na prezenty pre svojich najbližších. Priznal to aj v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ako však povedal, na nákupy osobne čas nemá, keďže je veľmi pracovne vyťažený.

"Priznám sa, že nemám čas obiehať obchody. Ráno odídem do roboty a v noci o dvanástej končím. Väčšinou to riešim tak, že mamy mi povedia, že decká si napísali Ježiškovi toto a toto a koľko to stojí a ja to zaplatím," povedal Kollár. Podľa neho sa hodnota darčekov pre jeho deti odvíja aj od ich veku. "Dvadsaťročnej dcére nebudem kupovať za 20 eur lego, keď jazdí parkour a reprezentuje Slovensko a vyhráva preteky. Tej, samozrejme, sa budem snažiť iné veci zabezpečiť ako malému, ktorý si ešte lego stavia," vysvetlil predseda parlamentu.

A práve spomínaná Alexandra Horňáková, ktorá často prespáva u Borisa Kollár v jeho vile v centre Bratislavy, zverejnila na sociálnej sieti fotografie vianočného stromčeka aj svojho sviatočného outifitu. To, čo však bije hneď na prvý pohľad do očí je obrovské množstvo darčekov, ktoré sa skrývajú pod vianočným stromčekom. Veď posúďte sami!

