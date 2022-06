Denisa Saková má ako politička ostatné mesiace plné ruky práce. Prakticky denne stojí po boku svoju šéfa Petra Pellegriniho na tlačových konferenciách, ktoré mimoparlamentný Hlas-SD organizuje ako reakciu na aktuálne politické dianie, prípadne hádky koaličných partnerov. Okrem toho chodí pravidelne do politických diskusií, vďaka čomu je vyťažená viac, než dosť.

Vďaka pracovnej vyťaženosti ostáva Sakovej podstatne menej času na súkromie, než by chcela. Ako je už roky dobre známe, bývalá ministerka je rozvedená a prakticky sama vychováva neplnoletého syna. S exmanželom totiž nemá ani striedavú starostlivosť. "Oficiálne nie. Ale snažím sa s exmanželom vychádzať korektne a hoci je syn v mojej starostlivosti, rozhodli sme sa, že budeme rešpektovať jeho prianie. A tak trávi polovicu času so svojím tatinkom a polovicu času so svojou maminkou," prezradila pred tromi rokmi v rozhovore pre týždenník Šarm.

Exministerka v ostatnom čase výrazne omladla. Sú za tým šikovné ruky estetického chirurga, dobrý vizážista, alebo nebodaj láska...? Zdroj: ta3/V politike

Kto si však myslí, že Denise Sakovej neostáva popri tom všetkom čas aj na partnerský život, mýli sa. Exminiserka je síce oficiálne dlhodobo nezadaná, no neznamená to, že by nemohla aj ona zahorieť láskou. A to sa podľa všetkého aj skutočne stalo. Svedčí o tom exkluzívny záber z letiska, ktorý nášmu denníku poslal všímavý čitateľ.

Je na ňom Saková v spoločnosti muža, ktorého slovenská verejnosť veľmi dobre pozná. "Videl som ich "Duty free shope" na letisku tesne pred odletom do Ríma. Bolo evidentné, že sú viac, ako len kamaráti," prezradil nám zdroj, ktorý fotku zaslal. V súvislosti so záberom sme okamžite kontaktovali aj samotnú exministerku. "Ako politicky aktívna osoba som už niekoľkokrát zdôrazňovala, že k osobným veciam, ktoré nemajú vplyv na výkon mojej politickej funkcie, sa nevyjadrujem," stručne odpísala Saková, ktorá však špekulácie o novom vzťahu nepoprela.

