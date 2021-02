Na hraniciach bude všetko po starom. Nášmu denníku to potvrdilo nielen ministerstvo vnútra, ale aj dopravy a rezort zahraničia. K poslednému sprísneniu režimu na hraniciach došlo pred dvoma týždňami, keď Policajný zbor posilnil výkon policajno-bezpečnostných kontrol na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskom, Českou republikou a Poľskom. Vtedy vnútro avizovalo, že nejde o hraničné kontroly. „Aktuálne sprísňovať režim na hraniciach rezort vnútra neplánuje,” povedal hovorca Petar Lazarov.

Sme rodina je proti

Za zvýšené kontroly na hraničných priechodoch pritom brojil už aj minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina. „My sa tu na Slovensku hráme, že či môžeme chodiť z okresu do okresu, ale na Zanzibar, do Burkina Faso, na Kanárske ostrovy nám tu chodia ľudia a vozia nám sem africký vírus. Je to najväčší problém, na ktorý upozorňujem na každej vláde a hoci je to nepopulárne, tak ja tomu na 100% verím,” poznamenal Krajniak s tým, že bez kontroly hraníc, akú si pamätáme z minulej jari, sa nepohneme. „Pokiaľ nezavedieme štátnu karanténu a tí, ktorí e-karanténu nebudú dodržiavať, rovnako ako tí, ktorí majú pozitívny test, ale nebudú 14 dní doma, tak budú musieť ísť do štátnej karantény,” apeloval Milan Krajniak v relácii Rádia Expres.

Kaliňák a Saková to vidia jasne

Podľa exministerky vnútra Denisy Sakovej sa ministra vnútra treba opýtať, prečo Nemecko hranice zatvárať môže, ale my ich zatvárať nemôžeme. „My sme to na jar urobili, lebo sme to považovali za jedno zo systémových opatrení,” povedala pre náš denník s tým, že v prípade pandémie ide vždy o systém viacerých komplementárnych opatrení. „Nemôžete vyňať jedno a ostatné neurobiť. Vzhľadom na to, že sme uzatvorili viaceré prevádzky, mysleli sme si, že treba aj kontrolovať vírus, ktorý prichádzal zo zahraničia. Odtiaľ prichádzajú nové mutácie aj teraz,” podotkla Saková s tým, že otázka zvýšenej kontroly hraníc alebo dodržiavania karantény je namieste.

Podľa ďalšieho exministra vnútra Roberta Kaliňáka je na to v tomto momente však už neskoro. „Ak by sme mali analyzovať, kde sa stala chyba, tak tá sa udiala už pred šiestimi mesiacmi a cez leto, keď sa neurobilo nič,” poznamenal pre náš denník.

Zásadný názor politológa

Pomerne razantný názor zaujal k celej situácii odborník na tropickú medicínu, profesor Vladimír Krčméry. Riešiť podľa neho treba letecký priestor, ale aj celkovo znížiť mobilitu v krajine. „Viacerí sme za to, že otvárať sa dovnútra,“ povedal. Aj lekár Peter Visolajský upozorňoval na riziko otvorených hraníc a to už pred 2 týždňami. "Vôbec tomu nerozumiem, lebo keď sme mali sedem nakazených tak ľudí posielali do Gabčíkova automaticky, a na dva až tri týždne. V aktuálnej situácii by som volil presne opačnú cestu. Každého kto príde zo zahraničia by som poslal do štátnej karantény a to vrátane Dominiky Cibulkovej a jej rodiny. Vláda nechce toto nepopulárne opatrenie zaviesť, hoci zaňho broja už aj odborníci vrátane pán Krčméryho. Štát by si mal zhodnotiť akým spôsobom dokáže vymáhať vlastné opatrenia, lebo aj pohľad na ulicu nám potvrdzuje, že takto zákaz vychádzania nevyzerá," uviedol pre náš denník.