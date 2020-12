Hovorkyňa vojenskej nemocnice v Ružomberku, Petra Dišková nám informáciu o hospitalizácii Lučanského nepotvrdila ale ani nevyvrátila. "V tejto veci vám nemôžem poskytnúť žiadne informácie,"povedala. Podľa hovorkyne Zboru väzenskej a justičnej stráže Moniky Kacvinskej však k žiadnej bitke neprišlo. "Ústav Prešov neeviduje v danom období fyzické napadnutie obvineného alebo odsúdeného ani použitie donucovacích prostriedkov voči obvinenému alebo odsúdenému," odkázala.

Bývalý šéf polície skončil vo väzbe v rámci policajnej akcie Judáš, stíhať ho majú pre podozrenia z korupcie. Informácie o potýčke priniesol portál týždeň.sk. Neskôr sa však objavili informácie, že Lučanskému mala počas cvičenia v cele prasknúť cievka v oku. Vyostrený konflikt nepovažuje za pravdepodobný ani zdroj z ministerstva vnútra, ktorý uviedol, že Lučanský by mal byť na cele sám. "Nečudoval by som sa, ak by išlo o nehodu pri cvičení. Človek v takej situácii môže pociťovať psychický tlak a ten prirozdene zaháňať cvičením pri ktorom k prasknutiu cievky samozrejme môže dôjsť,"uviedol zdroj.

Správu budeme aktualizovať.