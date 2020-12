Zvyknete hovoriť, že príroda na nás bola príliš dobrá a poskytla ľudstvu mnoho rokov bez globálnej pandémie. Ako vážne z pandemického hľadiska vnímate COVID-19?

Covid ľudstvo neohrozí. Naopak demonštruje, čo dokáže pandémia a ja dúfam, že sa z toho poučíme. Ak by však prišiel vírus s reprodukčným číslom nad 10 a smrtnosťou cca 5 % a my by sme sa správali tak, ako počas tejto pandémie, bola by to katastrofa.

Ak by takáto pandémia aj nevyhubila človeka ako živočíšny druh, znamenala by zánik našej civilizácie. Verme preto, že vďaka covidu sa do budúcnosti pripravíme na skutočné nebezpečenstvo.

Takmer sa mám chuť opýtať, či je koronavírus porovnateľný s chrípkou.

Ľuďom, ktorí si niečo také myslia, by som odkázal, aby nečítali hlúposti na internete a pozreli si štatistiku úmrtí. Vírus zabíja masovo a navyše ani len netušíme, aké následky bude mať pre pacientov, ktorí ho prekonali napríklad aj bezpríznakovo. Covid poškodzuje celý rad orgánov ako srdce či ľadviny.

Dnes môžete mať "chrípku", ktorú si takmer nevšimnete a ona vám skráti život o 10 - 15 rokov. Ukazuje sa, že veľké množstvo infikovaných má zdravotné problémy aj po prekonaní ochorenia. To môže progradovať a o pár rokov môžu prísť vážne následky.

Znie to takmer ako následky po Černobyle...

Áno. Som presvedčený, že následky covidu zdravotníctvo pocíti ešte niekoľko rokov potom, čo sa pandémia skončí. Dosah koronavírusu bude po odznení pandémie možno ešte horší ako počas nej.

Na Slovensku prebehol protivládny protest, kde mnohí odignorovali povinnosť nosenia rúšok. Je to z pohľadu vedca veľké riziko?

Z pohľadu jednotlivca možno podujatie vonku na otvorenom priestranstve tak extrémne rizikové nie je. Podobné udalosti však vytvárajú dojem, že rúška nie sú potrebné a posilňujú neochotu ľudí dodržiavať pandemické opatrenia. Z pohľadu šírenia epidémie to teda extrémne riziko je.

Český parazitológ Jaroslav Flegr Zdroj: archív J.F.

Česká republika sa na čas ocitla na zozname krajín, ktoré zvládajú boj s pandémiou najhoršie v EÚ. Čím to je, že Slovensko ho zvláda lepšie?

V Česku máme bezcharakterného predsedu vlády, ktorému etika nič nehovorí a mŕtvi ho nezaujímajú. Výmenou za pár percentuálnych bodov vo voľbách zametal informácie pod koberec a tváril sa, že u nás žiadna epidémia nie je. Vďaka tomu sa rozbehla do takej miery, že zastaviť ju bolo mimoriadne problematické.

Keď hovoríme o premiéroch, ten náš je mimoriadne hrdý na celoplošné testovanie. Vy ste naopak jeho odporcom, prečo?

