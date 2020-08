Napriek pôvodným veľkým plánom to ide so stranou Za ľudí, ktorú založil exprezident Andrej Kiska (57), dole vodou. Hoci sú súčasťou vládnej koalície, momentálne sa nachádzajú dokonca pod hranicou zvoliteľnosti. A podľa všetkého stranu z krízy nevytrhne ani jej nový predseda či predsedníčka.

Do boja o predsednícke kreslo u Za ľudí sa pôvodne zvažoval zapojiť aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, na poslednú chvíľu ale svoj boj vzdal. „Veľmi si vážim podporu, ktorá sa mi dostala z regiónov, rovnako od ľudí, ktorí nie sú v našej strane alebo sú naši voliči. Veľmi si vážim osobnú podporu od bývalých vrcholových politikov a osobností verejného života. Vnímam to ako veľký záväzok,“uviedol s tým, že „nebude v tomto momente presviedčať svojich kolegov o tom, aby ma volili za predsedu strany Za ľudí“.V hre tak zostáva len ministerka Veronika Remišová a poslanec Miroslav Kollár, ktorému vyjadril podporu aj samotný Šeliga.

Na snímke podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí)

Verejná podpora pre zástupcu liberálov

Svoju podporu mu prejavila aj kolegyňa z poslaneckých lavíc Jana Žitňanská, ktorá na sociálnej sieti napísala, že v sobotu začne strana Za ľudí písať svoj nový príbeh. "Ja som sa rozhodla podporiť Mira Kollára. Tu je pár slov k tomu, čo ma k tomu vedie. Okrem samotnej Mirovej veľmi konkrétnej vízie navrhujúcej okrem iného sa predovšetkým zamerať na strednú triedu, ktorá je obzvlášť v týchto časoch motorom Slovenska, chce aj naďalej rešpektovať a napĺňať naše predvolebné sľuby, chce intenzívnejšie osloviť voličov, ktorí dnes nemajú zastúpenie v parlamente a nemieni nič meniť na našej dohode rešpektovať sa vzájomne pri kultúrno-etických témach,"napísala na adresu svojho kolegu.

Na snímke poslankyňa NR SR Jana Žitňanská (Za ľudí)

Podpora sa Kollárovi ušla aj od ďalších kolegov zo strany a v úlohe podpredsedu by ho chcela vidieť viac než polovica poslaneckého klubu. "Ako malý som vyrastal na Winnetouvi a siedmich statočných. páčilo sa mi, že tam bolo jasné, čo je dobro. viem, že v politike sú hranice často tekuté, o to viac si vážim vašu otvorenú podporu, poslaneckí kolegovia Za ľudí, ale rovnako rád mám všetkých 12 parťákov parlamentu a teším sa na dlhú úspešnú spoluprácu. Vidíme sa v sobotu v Trenčianskych Tepliciach, priatelia,"poďakoval sa Kollár svojim podporvateľom.

Kollára podporilo pred snemom viacero kolegov.

Konzervatívna, ale populárna Remišová

Zdá sa však, že v strane je populárnejšia Remišová. Okrem odchádzajúceho lídra strany Za ľudí jej adresovali podporu viacerí členovia, vrátane Vladimíry Marcinkovej. „Vo svojich názoroch som konzistentná. Rozhodujúce pre mňa bolo, koho si za nasledovníka vyberie Andrej Kiska. Vybral si Veroniku Remišovú,“ povedala pre náš denník. Andrej Kiska avizoval Remišovej podporu hneď, keď oznámil svoj odchod.

Päť rokov pracovala po boku prezidenta Andreja Kisku, začala ešte počas jeho predvolebnej kampane. Neskôr robila šéfku odboru regionálne politiky v prezidentskej kancelárii.

Ako vníma víkendový boj odborník?

Politológ Tomáš Koziak vidí bývalú členku OĽaNO ako jasného víťaza. „Je populárnejšia a známejšia, čo zaváži aj u jej straníckych kolegov. Zároveň je nevýrazná, bez vízie a strane to nepomôže. Bude bojovať o prežitie a Remišová ju nedokáže zachrániť,“ zhodnotil politológ.

Protikandidáta Miroslava Kollára s Remišovou spája nevýraznosť a to, že ani jeden z nich nie je skutočným lídrom. Politológ vysvetlil, že napriek výhradám by bol Kollár pre stranu Za ľudí lepšou voľbou. „Je pragmatický a vidí potenciál v liberálnom spektre. Remišová toto nechce a neprináša nič nové. Bez liberálov strana Za ľudí neprežije,“ uzavrel natvrdoTomáš Koziak.