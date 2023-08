Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pútali pozornosť svojimi outfitmi viaceré poslankyne aj asistentky politikov. Kým pri výbere šiat si dámy dali záležať a stavili na elegantné modely, pri voľbe vhodnej obuvi boli už menej dôsledné. Pri poriadnom módnom prešľape sme pristihli najmä asistentku exministra obrany Jaroslava Naďa (42). Neuveríte, v čom prišla do parlamentu!

Poslankyňa Sme rodina a manželka bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského – Adriana Pčolinská (45) sa na mimoriadnej schôdzi ukázala v štýlovom komplete značky Luisa Spagnoli, ktorý tvorilo bavlnené sako bez rukávov a dvojradovým zapínaním na pozlátené kovové gombíky a s ním ladiaca krátka sukňa. „Je to letný kostým vo francúzskom štýle Chanel. Takéto modely nosí napríklad aj manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona – Brigitte,“ pochválila outfit Pčolinskej odborníčka na protokol Mária Holubová. „Pozor ale na dĺžku. Aj keď má pani Pčolinská štíhlu a vyšportovanú postavu, mala by fungovať sukňa 5 centimetrov nad kolená,“ upozornila ďalej.

Pčolinská si k bielemu outfitu zvolila lodičky v telovej farbe. „Špicaté topánky sa veľmi nehodia na toto ročné obdobie a ani do parlamentu. Je to záležitosť večera. Skôr by som prijala topánky s uzavretou špičkou a otvorenou pätou a hrubší opätok,“ vraví odborníčka.

Manželka šéfa SIS sa doteraz objavovala s plavými vlasmi s blond nádychom. Aktuálne ale prekvapila novým účesom medenej farby. Počas tlačovej konferencie Sme rodiny však bolo badateľné, že v porovnaní s jej kolegyňou Petrou Krištúfkovou, ktorá mala perfektne vyžehlené vlasy, Pčolinskej účes pôsobil trochu strapato. Neupravené vlasy vytkla Pčolinskej aj odborníčka. „Takto prostovlasá a s neupraveným účesom si môže dovoliť chodiť len mladé dievča,“ uviedla Holubová.

Poslankyňa Sme rodiny Petra Krištúfková (46) sa na mimoriadnej schôdzi objavila vo vzorovaných šatách s balónovými rukávmi a previazaním v drieku. S veľkou pravdepodobnosťou ide o kreáciu z módneho domu Zimmermann, ktorej cena je vyše 1000 eur. „Veľmi zaujímavé šaty, taká ponáška na grécky štýl. Až na tie šľapky, ktoré sú absolútne červená čiara. Šľapky dáma nikdy nenosí do práce,“ upozornila odborníčka.

Exministerka vnútra a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková (47) stavila na overenú klasiku v podobe čierno-bielej kombinácie. Elegantná blúzka a čierna vzdušná sukňa s jemným riasením dali vyniknúť jej štíhlej postave. „Pani Saková ako vždy dokonalá dáma,“ pochválila outfit Sakovej odborníčka. Jediná vec, čo Holubová aj v tomto prípade vytkla, bola obuv exministerky. „Podľa pravidiel európskych elít dámy vo vysokej top politike neukazujú pršteky. Sandálka je obuv na večerné podujatia po 20. hodine k plesovej róbe,“ upozornila odborníčka.

V sexi outfite sa ukázala asistentka exministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Atraktívna Veronika Murková si obliekla čierne minišaty, ktoré jej ledva zakryli zadok. V ultrakrátkom strihu predviedla aj štíhle opálené nohy. Ako ale odborníčka upozorňuje, minišaty nie sú vhodné do parlamentu. „Protokol nepodlieha módnym trendom. Pre dámy, pre ktoré je záväzný business a diplomatický protokol, je predpísaná dĺžka šiat 5 centimetrov nad kolená,“ vysvetľuje Holubová. „Keď si dáma sadne, nemalo by jej vidieť stehno, pretože dámy v politike sú fotené, aj keď sedia,“ doplnila ďalej.

Svojím outfitom prekvapila bývalá hovorkyňa Ministerstva obrany SR a aktuálne asistentka poslanca Jaroslava Naďa (Demokrati) Martina Kovaľ Kakaščíková. Tá sa totiž na pôde Národnej rady objavila v sprievode exministra obrany Naďa oblečená v krátkych nohaviciach a farebnom tričku, doplneným o biele tenisky.

„Pán Naď spĺňa protokolárne oblečenie na rokovanie do parlamentu. Rešpektujem aj uvoľnenejší štýl, že je rozopnutá košeľa a nemá kravatu,“ uviedla na margo outfitu exšéfa obrany Holubová. Nad vizážou Kovaľ Kakaščíkovej však odborníčka len krútila hlavou. „Toto je kombinácia voľnočasového a športového outitu. Krátke nohavice, tenisky a pofarbené tričko rozhodne nepatrí na parlamentu,“ prízvukovala protokolistka.