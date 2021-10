Lehota na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu by sa mohla predĺžiť, takisto by sa mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Tieto a ďalšie úpravy vyplývajú z návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania.

Legislatíva, ktorú predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina, hovorí aj o tom, že zariadenie núdzového bývania by mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Lehota na rozmyslenie o potrate by sa mohla predĺžiť zo 48 na 96 hodín. „Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií,“ píše sa v návrhu. Poslanci to odôvodňujú tým, že žena si bude môcť pokojne a bez časového tlaku premyslieť rozhodnutie umelo ukončiť tehotenstvo.

Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok vo výške 3170,14 eura pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. „Choroby alebo stavy, ktoré budú považované za zdravotné znevýhodnenie, budú ustanovené všeobecne záväzným právnym prepisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedli poslanci v materiáli. Zaviesť by chceli tiež tzv. kočíkovné v plnej výške aj pre štvrté dieťa v rodine.

Zákon by mal vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Žena, ktorá sa rozhodla pre utajený pôrod, by mala mať podľa návrhu vytvorené podmienky na donosenie dieťaťa a nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva.

Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, ako aj zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov. Návrhom sa má tiež upraviť obsah informovaného súhlasu, predkladatelia chcú, aby bol obrazom reálneho poučenia. Upraviť sa má aj formulár o žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva.

Na snímke je poslankyňa Anna Záborská počas natáčania slovenského seriálu Pumpa. Záborská bola jedna z predkladateľov zákonu o interrupciách. Zdroj: MARTIN DOMOK

Proti zákonu hlasovalo až päť poslancov z OĽANO, medzi ktorými bol aj Kristián Čekovský. Okrem nich bol proti celý poslanecký klub SaS, nezaradení poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek, Jozef Šimko a aj Maroš Kondrót zo Smeru. Za návrh hlasovalo 75 poslancov, 26 sa zdržalo, traja nehlasovali a 20 ich bolo neprítomných.