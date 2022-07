Záborská ZABOJOVALA za biskupa Haľka: Po INCIDENTE na Pohode posiela aktivistom RÁZNY ODKAZ! ×

Pohoda sa skončila, vášne neutíchajú. Dôvodom je kauza biskupa Jozefa Haľka, ktorý sa dostal do konfliktu so skupinou návštevníkov festivalu. Obhajuje ho Anna Záborská (74), ktorá tak prvý raz zasiahla vo funkcii ochrankyne slobody vierovyznania. Jej úrad funguje takmer pol roka a je platený zo štátnych peňazí, no stále nie je jasné, čím sa zaoberá.