To je ale sexica! Misska Magdaléna Šebestová (38) dlhé roky randila s futbalistom Jánom Ďuricom. So športovcom majú aj dcérku Ninku. Hoci sa navonok zdalo, že kráska je single, opak je pravdou!

To, že poslanec za OĽANO György Gyimesi (41) a Šebestová majú k sebe blízko sa v spoločnosti šuškalo už dlhšie. Nikto z dvojice to však nechcel potvrdiť. Až do chvíle, kedy ich fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ nachytal na spoločnej lyžovačke v Nízkych Tatrách. Hoci oficiálne vyjadrenie ešte ani jeden médiám neposkytol, na sociálnu sieť zavesili spoločnú fotografiu z lyžovačky.

Poslanec Gyimesi sa často venuje svojej politickej práci. Vidieť ho často po boku ministra financií Igora Matoviča a na pôde NR SR. Samozrejme, ako sa na politka patrí, odetý býva do tmavého obleku doplneného kravatou. Popri práci je však aj vášnivý poľovník a svojimi trofejami sa rád pochváli na sociálnej sieti. "Po únavnom týždni mi výborne padla dlhá posliedka, najmä v tomto nádhernom slnečnom počasí. Krásna danielia trofej je len bonusom. Budúci týždeň môžem začať nabitý energiou. Lovu zdar," napísal pod fotku so zastreleným danielom vlani v októbri.

Fotografie, ktoré zverejňuje jeho partnerka, sú však iná káva! Šebestová zásobuje sociálne siete zábermi, kde pózuje sporo odetá, alebo viac odhalená ako oblečená. Veď posúďte sami.