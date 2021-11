Čaputová do Škótska odcestovala v nedeľu popoludní, s prejavom vystúpi v utorok (2. 11.). Informoval o tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Kancelária prezidenta poukázala na to, že práve mladí ľudia pociťujú v súvislosti s klimatickou zmenou strach a úzkosť. Prieskum, ktorý uskutočnila pre nich agentúra Median SK, ukázal, že až 42 percent Slovákov vo veku 16 až 25 rokov má veľké obavy z dosahov klimatickej zmeny. Až 73 percent respondentov vo veku 16 až 25 rokov si myslí, že ľudstvo zlyhalo v starostlivosti o planétu. Väčšina mladých ľudí (67 percent) je podľa prieskumu sklamaná z politikov, ktorí nevenujú klimatickým zmenám dostatok pozornosti. Pritom až 74 percent mladých Slovákov je ochotných uskromniť sa a robiť kompromisy vo svojom životnom štýle, ak by to pomohlo životnému prostrediu.

Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že chce byť na Klimatickej konferencii OSN v Glasgowe hlasom mladých. Zdroj: Facebook Zuzana Čaputová



Čaputová ocenila, že Slovensko a zvyšok Európskej únie prijali záväzok redukcie emisií do roku 2030 o 55 percent. Nasledovať však podľa nej musia aj ostatní, keďže za dve tretiny všetkých globálnych emisií je zodpovedných desať ich najväčších producentov na čele s Čínou.

