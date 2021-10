Prezidentka SR Zuzana Čaputová (48) je už dlhší čas rozvedená a vychováva dve dcéry. Počas prezidentskej kampane tvorila pár s hudobníkom a fotografom Petrom Konečným. Ich šťastie však dlho nevydržalo a pred nástupom do prezidentského paláca ohlásili rozchod. Čaputová nezostala sama dlho a s bývalým kolegom Jurajom Rizmanom (45) tvoria pár už takmer dva roky. Často sa ukazujú ruka v ruke na oficiálnych aj neoficiálnych podujatiach.

Rizman bol po boku prezidentky aj počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. V rozhovoroch pre médiá niekoľkokrát na rovinu povedal, že zo vzťahu s Čaputovou má obrovskú radosť, no nie je nadšený z takmer úplnej straty súkromia. "V podstate nie je chvíľa, keď by sme boli vonku s pani prezidentkou sami. To neexistuje," otvorene priznal.

Rizman občas sám od seba zverejní fotografie zo svojho súkromného či rodinného života. V lete napríklad zdieľal dojímavé zábery z romantickej dovolenky, ktorú dvojica strávila v Nízkych Tatrách. Tentoraz fanúšikom na sociálnej sieti ukázal fotografiu z víkendu, ktorý zrejme strávil s rodinou. Na obrázku pôsobí ako klasický drevorubač, oblečený v rifliach a s motorovou pílou v ruke. "Fitko u babky," vtipne popísal záber Rizman.

Juraj Rizman je slovenský občiansky aktivista, a to najmä v oblasti environmentalizmu. Pôsobil ako riaditeľ Greenpeace na Slovensku, od roku 2016 mal na starosti koordináciu komunikácie a kampaní v občianskom združení Via Iuris. V júni 2019 sa stal poradcom prezidentky SR pre oblasť životného prostredia a občianskej spoločnosti. Po tom, čo s prezidentkou začali tvoriť pár, z funkcie odišiel. V súčasnosti sa venuje poradenstvu v oblasti komunikácií, stratégií a kampaní.

