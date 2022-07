Igor Matovič je politik, ktorý v našej spoločnosti vyvoláva bezpochyby najväčšie emócie a vášne. Podľa aktuálnych zistení sa to navyše darí aj jeho manželke Pavlíne. Tá v nedávnom rozhovore pre týždenník Šarm totiž doslova šokovala výrokom na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Fakt, že na adresu prezidentky nedávno odzneli vulgarizmy, považuje Matovičová za "neospravedlniteľné, chrapúnske, nevychované a hlavne demoralizačné pre našu hodnotovú budúcnosť." Odpoveďou na otázku, čo by prezidentke odkázala, ako žena žene však v rozhovore pre Šarm prekvapila: "Možno len, že žena sa nemusí do všetkého miešať a niekedy je mlčanie zlatom a za dobré veci treba bojovať."

REČ TELA Odborníčka na neverbálnu komunikáciu si všimla, že keď hovoril o žene, Matovič zmäkol. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ministrova manželka poodhalila aj svoje osobné hodnotové nastavenie. Pri otázke z čoho má najväčší strach, totiž odpovedala: "Neobávam sa tak vojny ako dehonestácie hodnôt a našej mládeže. Napríklad im vymývajú mozog zvrátenosťami – vraj pohlavím môžu byť tým, čo chcú. Len čakám, kedy sa niekto bude cítiť ako zvieratko či kameň, či ako v rozprávke – snehová vločka. Môžeme tomu zabrániť, len treba, aby sa ľudia nebáli priznať sa k hodnotám, lebo tie nie sú in," povedala. "Mám kamarátov gayov aj kamarátky lesby a vážim si ich, že svoju orientáciu-sexualitu-intimitu nedávajú na verejnosť," uviedla s tým, že im nik neberie právo byť šťastnými so svojím partnerom. "Ale predsa tade cesta rozvíjajúcej sa spoločnosti s budúcnosťou nevedie. Preto podporujem klasické rodiny."

Aj na základe týchto vyjadrení je evidentné, že manželia Matovičovci vyznávajú konzervatívnejšie hodnoty života. Napriek tomu však existuje niečo, kde si nim Pavlína Matovičová aspoň trošku vymyká. Je to jej obliekanie. Už počas volebnej noci vo februári 2020, keď OĽANO vyhralo voľby, prišla podporiť svojho manžela v krátkej šmrncovnej sukni a vysokých čižmách. Poriadne sexi sa však podľa všetkého vie aj v letných mesiacoch. Dokázala to počas víkendovej Mariánskej púti pri Levoči, kam sa vybrala spoločne s manželom. Zatiaľ čo iné manželky politikov či političky zvolili decentnejšie oblečenie, Pavlína Matovičová doslova ohúrila hlbokým výstrihom v letných, červených šatách. A veru bolo sa na čo pozerať...

