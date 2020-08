Vyzerá to tak, že na Slovensku to možno opäť bude žiť REFERENDOM: Danko chce NOVÉ voľby!

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Keďže poslanci Národnej rady Slovenskej republiky svojim hlasovaním odsúhlasli, že plagiátorstvo im nevadí, Hlina si myslí, že by stálo zato opýtať sa ľudí, čo si o tom myslia oni.

Otázka o titule politikov by nemala byť v referende jedinou. Hlina chce podľa svojích slov trochu drahý ale reprezentatívny prieskum verejnej mienky, ktorý by poskytol odpovede na rôzne otázky, ako napríklad. Kto bude vyberať mýto? Ako bude prebiehať dôchodkova reforma? Ako a akým spôsobom sa ide zadlžovať Slovensko? a podobne.

Na snímke je Alojz Hlina. Zdroj: Dano Veselsk?

Slovenská národná strana (SNS) do medií poslala správu, že začnú zbierať podpisy na vypísanie referenda o predčasných voľbách, pretože podľa nich súčasná vláda zlyháva.

Na zvolanie referenda je ale potrebných aspoň 350 000 podpisov od občanov Slovenskej republiky.

Dotiahnuť referendum do úspešného konca je na Slovensku výzva! Doteraz sa ich podarilo zorganizovať osem, aleiba jedno bolo úspešné a to odsúhlasenie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.