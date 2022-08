Medzi stranami OĽaNO a SaS to poriadne vrie! Ostrú kritiku voči lídrovi SaS a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (54) sformuloval nedávno minister obrany Jaroslav Naď. Ten zdieľal príspevok exministra financií Ivana Mikloša ešte z roku 2019. „Niekedy v lete roku 2008 ma Sulík požiadal o stretnutie a oznámil mi, že chce vstúpiť do SDKÚ, ale má dve podmienky. Ja musím byť predseda a on bude podpredsedom. Opýtal som sa, či spadol z višne,“ písal toho času Mikloš.

Následne sa vraj Sulík stretol aj s Mikulášom Dzurindom, ktorého sa pýtal, kedy odíde z politiky. Mal tiež povedať, že ak Dzurinda odíde, predsedom SDKÚ sa stane Mikloš, a on môže byť ministrom financií. Neskôr Sulík v rozhovore pre Denník N tvrdil, že chcel vstúpiť do SDKÚ, ale zabránila mu v tom Miklošova a Dzurindova arogancia. „Príspevok do diskusie na pripomenutie toho, kto má aké ťahy dlhodobo,“ podotkol v tejto súvislosti Naď.

„Priatelia zo SaS, nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra Richarda Sulíka. V tomto čase ale pre Slovensko mimoriadne nezodpovedná a najmä nebezpečná. Načo? Nikto vás nikam nevyhadzuje, chceme vás vo štvorkoalícii aj naďalej. Konajte zodpovedne prosím. Ide o budúcnosť Slovenska. Osobné spory a hry musia ísť bokom,“ napísal k príspevku na sociálnej sieti minister obrany Naď.

Nové konflikty medzi SaS a OĽaNO sa vyhrotili po tom, ako Naď cez víkend obvinil Sulíka, že presviedčal premiéra Eduarda Hegera, aby išli do predčasných volieb. Približne pred mesiacom sa vraj Sulík stretol s Hegerom aj so šéfom prieskumnej agentúry AKO Václavom Hříchom. Líder SaS mal v rukách držať výsledky prieskumu, ktoré hovorili v prospech predčasných volieb. Minister hospodárstva Sulík to poprel. "Minister Naď vôbec nebol na tom stretnutí prítomný. Som prekvapený, kde on berie mentálnu silu zasvätene hovoriť o stretnutiach, na ktorých sa nezúčastnil," reagoval v tejto súvislosti líder SaS.

Ostrú kritiku na adresu Sulíka sformuloval najnovšie poslanec OĽaNO György Gyimesi (41). "V roku 2011 Sulíkovi z prieskumov vychádzalo, že na predčasných voľbách by vedel výborne politicky zarobiť, preto si našiel zástupný dôvod (Euroval), aby na ňom povalil vládu. Hovoríme o tom Sulíkovi, ktorý tesne predtým robil poradcu Jánovi Počiatkovi a kamaráta Marianovi Kočnerovi. Dôsledky jeho rozhodnutia poznáme," začína svoj príspevok.

"Déjá vu zažívame aj v týchto chvíľach. Slovensko stojí pred extrémne ťažkým obdobím," pokračoval ďalej Gyimesi. Sulíkovi okrem iného vyčítal, že doslova uteká z boja a rozhodol sa hodiť všetkých cez palubu!