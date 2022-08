Mladého Sulíka má v zuboch už poriadne veľa ľudí. Na Instagrame si totiž vôbec nedáva pozor na to, čo vypustí z úst alebo čo zverejní. Pri pohľade na jeho názory sa nejednému človeku rozum zastaví. Aj preto ho už neraz verejne kritizovala i zarytá feministka Zuzana Kovačič Hanzelová. „Tak by som povedala, že jeho trhová hodnota klesla dosť zásadným spôsobom,“ napísala o ňom. Keď to však Fiki, ako si hovorí, zbadal, úder jej vrátil aj s úrokmi.

Filip Sulík Zdroj: Instagram fikisulik

„Sústreď sa radšej na svoju hodnotu, moja pekná,“ napísal a zverejnil starý článok, v ktorom sa špekulovalo, že za krízou bývalých manželov Dúbravských môže byť práve ona. Na paškál si však zobral aj iné známe krásky. Neustále sa vysmieva youtuberke Martine Mome Horňákovej a najnovšie sa vysmial aj exotickej Aiche z Love Island. Zverejnil jej krátke videá z TikToku a napísal k nim: „Tak táto je taký zjav, že keby bola v jednej miestnosti s Momou, Moma by pôsobila inteligentne,“ alebo „Mne sa páčia dievčatá, čo nemajú IQ rovnako vysoké ako vek.“

A postupne nakladá aj iných hviezdičkám Instagramu. „Predstav si, že by Aicha, Moma, Naskle, Ďurišová a Hanzelová boli Power Rangers a morfovali by do Megazorda. To čo by bolo,“ zabával sa.

Prečítajte si aj: