Nový líder SaS? Hoci Richard Sulík (54) len nedávno deklaroval, že do najbližších volieb povedie liberálov ako líder strany, pred časom sám naznačil, že v budúcnosti post predsedu uvoľní pre nového kandidáta.

Žeby Korčok? Práve nominant SaS na post ministra zahraničných vecí Ivan Korčok (58) nedávno dementoval informácie o zakladaní novej strany. A tak sme sa liberálov pýtali, či sa jeho meno skloňuje aj v prípadných debatách o budúcom straníckom lídrovi.

VIDEO Richard Sulík: SaS už nie je súčasťou vládnej koalície

Podobné tvrdenia však vylúčili. "Vôbec o tom nediskutujeme, to bude nejaká novinárska kačica," skonštatoval člen rozhodcovskej komisie strany Alojz Baránik (68). "Pán Korčok ani nie je členom strany a napokon aj pán Sulík sa sám jasne vyjadril, že do najbližších volieb pôjde ako líder strany," ozrejmil. Baránik však pripustil, že do budúcnosti je potenciálnych kandidátov na post lídra strany viacero. "Je ich viac, sú tu podpredsedovia či dlhoročný straníci. Napríklad Braňo Gröhling, Martin Klus a ďalší."

Ani podľa ďalšieho z liberálov sa o výmene súčasného lídra v strane nijak vášnivo nediskutuje. "Hypoteticky padajú rôzne mená: Martin Klus, Braňo Grohling, Janka Bittó Cigániková, ale všetko je to len v teoretickej rovine," poznamenal Miroslav Žiak so slovami, že zatiaľ nejde o žiadne vážne debaty. "Toto nie je téma dňa. Témou dňa je to, ako dopadne súčasná koaličná kríza," uzavrel.

Richard Sulík Zdroj: Jakub Kotian

Azda najviac však prekvapila dlhoročná saskárka a členka republikovej rady SaS Janka Bittó Cigániková (38), ktorá zaujala razantné stanovisko.

REAKCIU BITTÓ CIGÁNIKOVEJ NÁJDETE V GALÉRII

Podľa politológa Radoslava Štefančíka sa zatiaľ v strane nenachádza prirodzený nástupca súčasného predsedu. "Ani Richard Sulík túto tému momentálne neartikuluje, takže žiadne zmeny sa v dohľadnom čase v tejto strane nedajú očakávať," zamyslel sa odorník s dôvetkom, že "všetci prirodzení lídri zo strany už odišli." Podľa Štefančíka tak nemožno vylúčiť, že aj SaS čaká osud iných slovenských politických subjektov. "A síce, že vzniknú aj zaniknú so svojim otcom zakladateľom," uzatvára.