Hneď na prvej schôdzi novej menšinovej vlády v stredu (14.9.) sa predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) nepodarilo otvoriť schôdzu, a to ani na druhý pokus. Prezentovalo sa totiž málo poslancov, a tak národná rada nebola uznášaniaschopná.

Následne sa medzi členmi OĽaNO a SaS strhla hádka. Sulíkovcom bývalí koaliční partneri vyčítali, že spolu s opozíciou sa postarali o to, aby nebolo možné otvoriť zasadnutie parlamentu. Na tlačovej konferencii SaS líder strany Richard Sulík ozrejmil, že chceli len vidieť, ako si trojkoalícia predstavuje vládnutie.

Na brífing zavítala aj poslankyňa za hnutie Sme rodina Romana Tabák, ktorá ešte deň pred fiaskom v parlamente na sociálnej sieti označila Sulíka za „najväčšiu brzdu Slovenska“. V rámci novinárskych otázok sa preto jeden z redaktorov vrátil k tejto téme. Súčasne sa spýtal Sulíka, ako reaguje na slová Tabák, že za obštrukciu v parlamente by sa mal hanbiť. „Máte nejakú, že vážnejšiu otázku?“ odvetil šéf liberálov.

Následne sa Sulík otočil smerom k extenistke so slovami: „Pozdravujem pani poslankyňu Tabák“. Tá zareagovala pomerne rozhorčene: „Pán Sulík, vy ste najväčšia brzda tejto krajiny. Preto som sem prišla, aby som sa vám pozrela do očí. Môžete sa hanbiť!“. Poslanci SaS ju však vysmiali a tak urazená odišla z miestnosti. Predtým však ešte stihla zareagovať aj na šéfku zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú, ktorá utišovala so smiechom ostatných, nech sú tichšie a nechajú Tabák dohovoriť. „Ty buď ticho, tepša!“ zakričala kolegyni z SaS (tepša znamená vo východniarskom nárečí hlupaňu).

„Pani Tabákovú by mal komentovať ten, kto je odborník na cirkus a nie na politológiu,“ zareagoval na našu otázku politológ Radoslav Štefančík. Odkedy je Romana Tabák členkou klubu Sme rodina, takýmito scénkami vystavuje vysvedčenie aj svojej strane. Zaujímalo nás, čo si o tom myslí odborník.

„Je to smutné, ale zrejme si pán Kollár povedal, že jeden hlas navyše, bez ohľadu na to, či to je šašo, alebo nie je. Bez ohľadu na to, či ten poslanec je mentálne svojprávny, alebo mentálne svojprávny nie je. Dôležitý je pre neho zrejme počet ľudí vo svojom poslaneckom klube," myslí si Štefančík, ktorý zároveň adresoval Tabák ďalšie mimoriadne ostré slová!