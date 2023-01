VYSMIATI ministri aj HEGER! Prvé rokovanie vlády BEZ MATOVIČA: AHA, kto sedí na jeho MIESTE ×

V priestoroch Úradu vlády dnes začala prvá schôdza v tomto kalendárnom roku, tentokrát už bez Igora Matoviča. Na rokovaní sa preberajú dôležité veci, časť z nich sa týkajú aj Ministerstva obrany SR. Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu. Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Rezort to navrhuje v novele zákona o brannej povinnosti, ktorú v stredu schválila vláda.