Na Slovensku sa v sobotu o siedmej hodine ráno začali historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky pre voľby do VÚC vo volebnej miestnosti v Materskej škole v Pezinku 29. októbra 2022. FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Michal Svítok