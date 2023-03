Krásna politička šokovala snímkou priamo zo strelnice, kde pištoľou mieri na terč. „Na strelnici som bola zatiaľ trikrát. Profesionálne sa teda tomuto športu nevenujem,“ prezradila na úvod Zuzana Dolinková. „Bolo to zo zvedavosti a skôr relaxačne, pretože som si chcela vyskúšať, či vôbec dokážem trafiť terč,“ vysvetlila s úsmevom poslankyňa Hlasu a pokračovala: „Samu ma milo prekvapilo, že najmä prvýkrát sa mi v triafaní cieľa relatívne dobre darilo.“

Politička potvrdila, že športová streľba je ideálny spôsob, ako sa odreagovať a chvíľku nemať v hlave nič iné len terč. „Musím povedať, že sa mi páči na tom trpezlivosť a sústredenie. Trafiť terč a hlavne miesto, kde si zamierite, je naozaj náročné.“ Sympatická bruneta nevlastní zbrojný preukaz, a ako nám vysvetlila, išlo len o rekreačnú záležitosť na upokojenie a odreagovanie sa počas voľných chvíľ. A či sa tomuto napínavému a náročnému športu plánuje venovať aj naďalej? „Tak ako vo všetkom, prax robí majstra a veľmi rada by som aj ďalej skúšala zlepšovať mierenie a triafanie na cieľ. Keď som tam bola, tak sa mi to veľmi páčilo a chytilo ma to za srdce,“ povedala poslankyňa.

Na fotografiách Dolinkovej zaujme aj to, že sa na strelnici objavila v skutočne nevšednom outfite: v elegantnej plisovanej sukni a v lodičkách. Ako sme sa dozvedeli, bolo to z dôvodu, že sa zastavila zrelaxovať sa na ceste z technologickej konferencie ITAPA do politickej diskusie TV JOJ. „Na strelnicu som sa dostala pri presune do televíznej diskusie, preto tomu zodpovedá aj moje oblečenie, že som strieľala v šatách a v lodičkách, čo bolo možno pre tých ľudí, ktorí strieľali, dosť nezvyčajné a možnože až vtipné,“ opisovala nám so žartom.