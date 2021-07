Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa nečakane objavil na verejnosti po boku šéfa Smeru-SD Roberta Fica a ďalších vysokých funkcionárov tejto strany. Zúčastnil sa podujatia pri príležitosti Národnej púte k patrónom Európy v obci Branč, ktoré zorganizovala strana Smer-SD. Danko sa nielen bavil s šéfom bývalej vládnej strany, ale aj prihovoril z pódia. Povedal, že vlani bol pripravený z politiky odisť: "Priznám sa, že po voľbách som všetky obleky spálil a nedávno som si kúpil nové, keďže som sa rozhodol pokračovať." Pokračoval s tým, že v súčasnej dobe majú politické strany viac spolupracovať a dodal, že Fica už nevníma ako svojho politického súpera.

V rozhovore pre náš denník šéf SNS doplnil, že svoju účasť na podujatí politického rivala nepovažuje za neštandardnú. "Spracovali sme spolu štyri roky, tak nevidím v tom nič také zvláštne," povedal. Tiež dodal, že by chcel s inými opozičnými stranami vytvoriť koalíciu, a to pred možným referendom o predčasných voľbách. "Myslím si, že musíme spojiť sily pred referendom a najlepšie by bolo, ak by sme vytvorili referendovú koalíciu Hlas, Smer a SNS. Aby sme spoločne postupovali pred voľbami, dali ľudom nadej, že Sulík, Matovič a Kollár nebudú vládnuť. Musíme ľudom ukázať, že v prípade, že by bolo referendum úspešne, tak ich čaká zmena. A ja verím, že Pellegrini nechce vládnuť ani zo Sulíkom, ani s Kollárom," dodal.

Strana Smer-SD sa vyhla odpovede na otázku o možnej spolupráci s Andrejom Dankom. Povedali ale, že predsedu SNS na podujatie pozvali ako bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. "Rovnako aj v minulosti prijali pozvanie na vernisáž podpredsedu strany Smer-SD Ladislava Kamenického a krst hudobného CD poslanca Dušana Jarjabka predstavitelia strany Sme rodina – predseda Národnej rady Boris Kollár či minister prace Milan Krajniak," uvádza sa v stanovisku strany.

Politológ Tomáš Koziak ale spochybňuje pravdepodobnosť toho, že šéfovia Hlasu a Smeru by chceli vládnuť spolu zo samotným Dankom. To, že Smer pozval šéfa SNS na svoje podujatie, označil za symbolickú prežitosť, nie za významný krok. "Určite Robert Fico si dokáže spočítať, aký je politický výtlak Andreja Danka a či s ním možno ešte v budúcnosti počítať ako s politickým partnerom. A ten výsledok je, že určite nie. Andrej Danko momentálne je a zrejme aj zostane politicky bezvýznamným človekom," hodnotí politológ. Ukázal, že spolupráca strán sa deje na pragmatickom základe, záleží akú má strana podporu voličov. "V prípade SNS sa pohybuje hlboko pod hranicou zvoliteľnosti. A navyše osobnosť Andreja Danka nepredstavuje ani politickú autoritu pre voličov. Je to skôr nejaké želanie Andreja Danka, aby ho ostatní politickí partneri brali vážne. Takže v tomto prípade je to niečo, nad čim sa možno pousmiať," povedal Koziak pre náš denník.

Cieľom účasti predsedu SNS na podujatí Smeru bolo zviditeľniť sa, predpokladá politológ Radoslav Štefančík. Spochybňuje, že Danko má pred sebou ambíciu na reálnu koalíciu zo Smerom a Hlasom. "Možno, že sa chcel niekde ukázať, lebo kde je Smer, tam sú aj kamery, tam je záujem novinárov a tam je záujem o neho. Myslím si, že Andrej Danko hľadá spôsob, ako byť na očiach, pretože sa mu v poslednej dobe čo sa týka zviditeľňovania SNS absolútne nedarí," hovorí politológ. Krok šéfa SNS považuje za chybu, lebo výsledky volieb ukázali, že spolupráca SNS a Smer nefunguje. "Treba povedať, že Andrej Danko je ten, kto pochoval SNS. A vôbec sa čudujem, že chodí na stretnutia strany, ktorá pomohla pochovávať SNS," dodal Štefančík.

S otázkami sme oslovili aj stranu Smer, no do publikovanie článku sme nedostali odpoveď.

