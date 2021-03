Predseda vlády Igor Matovič (47) má v úmysle zotrvať vo vláde aj v prípade vlastnej demisie. A podľa dostupných informácií premiér dokonca premýšľa o vytvorení postu podpredsedu vlády pre boj s korupciou. Tento plán však do istej miery zaváňa niečím, čo chcel kedysi zrealizovať už Robert Fico. Ten však vtedy teplé miestečko chystal pre niekdajšiu štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú.

To, že nejde o žiadnu kačicu, potvrdil predvčerom v diskusii v spravodajskej televízii TA3 minister životného prostredia Ján Budaj (69). „Matovič sa stretol s predsedom Národnej rady a oznámil mu, že má úmysel zotrvať vo vláde vo funkcii podpredsedu pre boj s korupciu," ozrejmil s tým, že premiér mal o veci diskutovať aj s koaličnými partnermi. „Je to myšlienka, ktorá by odzrkadľovala jeho agendu, jeho zápas, ktorý vedie už dlhé desaťročie," uviedol.

Kompetencie spadajúce pod výkon funkcie nám však zatiaľ nevedel ozrejmiť ani politológ Miroslav Řádek. „Nateraz si náplň práce danej funkcie predstaviť neviem. Sme civilizovanou krajinou so všetkými predmetnými inštitúciami. Tento politický orgán bude v lepšom prípade zbytočný, v horšom bude boj s korupciou komplikovať," zamyslel sa.

Na území Slovenskej republiky sa stíhaním korupcie zaoberá predovšetkým polícia, ale aj špeciálna prokuratúra či Špecializovaný trestný súd. Variant, pri ktorom by práve tieto zložky prešli pod pôsobnosť nového postu podpredsedu, však niekdajší elitný vyšetrovateľ Peter Vačok nevidí reálne. „Podpredseda vlády, hoci aj za predpokladu, že má v poli pôsobnosti vymedzený konkrétny úsek, nemôže riadiť jednotlivé útvary spadajúce pod ministrov. Za policajný zbor je zodpovedný napríklad minister vnútra. Vicepremiér by mohol maximálne určitým spôsobom koordinovať ministerstvo, nič viac, nič menej," vysvetľuje.

Tí, ktorí však majú lepšiu pamäť, isto vedia, že nejde o prvý prípad, keď mal terajší premiér ambíciu vytvoriť špeciálne, novovzniknuté miesto. Už v lete minulého roka spomínal Matovič, že by chcel, aby vznikol úrad, v ktorom by pracovali právnici priamo pre štát. „Dopredu som presvedčený, že cestou bude úrad právnych služieb, kde bude priamo štát zamestnávať najlepších právnikov a advokátov, ktorí budú s čistým svedomím a za veľmi dobré peniaze, konkurenčné s trhom, zastupovať priamo štát,“ vyhlásil premiér.

Zarážajúce však je, že aktérmi rozhovoru na rovnakú tému vzniku úradu právnych služieb boli kedysi Marian Kočner a bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Vyplýva to z uniknutej debaty, ktorú spolu viedli cez aplikáciu v mobilnom telefóne. „Musíme to premyslieť celé. Aby nás zas neo*ebali. Splnomocnenkyňa vlády pre zriadenie úradu,“ napísala 2. decembra 2017 v popoludňajších hodinách Jankovská Kočnerovi. „Nooo, nich šlecht,“ reagoval podnikateľ. Dva dni nato už štátna tajomníčka písala radostnú správu. „Urobí ma splnomocnenkyňou vlády na zastupovanie v súdnych sporoch štátu a mám pripraviť celý úrad. A potom tomu budem veliť,“ zneli Jankovskej slová, na ktoré Kočner regoval ikonkami bozku a vyznaním „Milujem ťa“.

Pretože v tom čase bol premiérom ešte Robert Fico, ktorý Jankovskú niekoľkokrát verejne obhajoval aj po prevalení jej kauzy s Kočnerom, je zrejmé, že v poslednej správe písala práve o ňom. Dnes po vzore Fica vytvára špeciálne pozície pre zmenu Igor Matovič.

