Obvinený oligarcha spájaný so Smerom Miroslav Výboh neprestáva prekvapovať ani počas doby, kedy sa pred spravodlivosťou skrýva v zahraničí. Pár dní pred začiatkom súdneho procesu v kauze Mýtnik III, kde je obžalovaný z korupcie, prišiel jeho advokátsky tím s renomovanou posilou, ktorá doterajším obhajcom vnukla zaujímavú myšlienku. Po novom chcú vedieť, čo získal kajúcnik a exšéf Finančnej správy František Imrecze za to, že svedčí proti Výbohovi!

Doteraz známi právni zástupcovia Výboha Ladislav Smejkal a Ondrej Urban zvolali brífing na tému „Nové skutočnosti vo svedectvách kajúcnikov“. Na nej predstavili posilu do advokátskeho tímu, ktorou je bývalý prominentný prokurátor z New Yorku Richard Donoghue! Americký odborník hneď na to povedal, že aj v USA využívajú univerzálnych kajúcnikov, no ich výpovede musia byť podporené inými dôkazmi. Tie ale podľa právneho tímu v prípade Výboha chýbajú.

„Svedkovia majú motív klamať, aby sa im znížil trest, prípadne sa mu úplne vyhli. Ako prokurátor som univerzálnych svedkov využíval, no bral som ich so skepsou,“ povedal Donoghue. Američan vytiahol už dlhú dobu známy fakt, že Imrecze svoju výpoveď v kauze Mýtnik III pozmenil. Raz mal vypovedať, že úplatok vo výške 150-tisíc eur bol riešený v roku 2014 a neskôr, že v marci 2016.

„Necítim sa ako udavač. Vypovedám o všetkých skutkoch tak, ako som ich zažil a vnímal,“ povedal v auguste 2021 Imrecze s tým, že na poslednom výsluchu vysvetlil všetky nezrovnalosti, ktoré nastali. Proti Výbohovi svedčí aj ďalší spolupracujúci obvinený - Michal Suchoba. To ale obhajcom nestačí! Podľa Donoghueho je v USA známa písomná dohoda medzi spolupracujúcim obvineným (kajúcnikom) a prokurátorom, pričom ju dostane aj obhajoba a porota. „Bolo by dobré vedieť, čo získali kajúcnici v tomto, ale aj ďalších prípadoch a potom si dať do rovnice, či sa im oplatilo klamať,“ povedal Urban s tým, že súd by si mal vypýtať dohodu Imreczeho s Úradom špeciálnej prokuratúry. Prvé pojednávanie v kauze Mýtnik III je na programe 31. mája.

