Nového policajného prezidenta vyberú na základe presne tých istých pravidiel, za akých bol do funkcie zvolený Milan Lučanský. Tie vtedy presadil Smer a súčasná koalícia ich ostro kritizovala. Teraz im to neprekáža.

Bývalý policajný prezident Milan Lučanský nebol s ministrom vnútra Romanom Mikulcom práve v idylickom pracovnom vzťahu. Ku koncu augusta napokon z polície odišiel a jeho miesto dočasne zaujal Peter Kovařík. Mikulec podľa sme.sk vypíše výberové konkurz na nového šéfa policajného zboru už čoskoro. Volený teda bude na základe stále platných pravidiel, a napríklad bez toho, aby išli kandidáti na detektor lži.

Súčasný systém nastavila ešte Mikulcova predchodkyňa vo vedení rezortu vnútra Denisa Saková. Kandidátov najskôr posúdi sedemčlenná komisia, následne pôjdu na verejný híring, ktorý bdue pred parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť. Ten dá Mikulcovi odporúčanie a on vyberie. „Omnoho lepší spôsob výberu je zveriť túto úlohu samotným policajtom. Verím, že by si na svoje čelo dokázali vybrať človeka, ktorý by bol skutočne nezávislým policajným prezidentom,“povedal kedysi premiér Igor Matovič.

Premiér Igor Matovič chcel dať kedysi voľbu policajného prezidenta do rúk samotným policajtom. Pravdepodobne ale aj vďaka pandémii sa nepodarilo schváliť nový zákon. Zdroj: Dano Veselský

Problémom je, že Mikulec musí vypísať výberové konanie na policajného prezidenta do 30 dní od odchodu toho predchádzajúceho. Nové pravidlá, ktoré chcela koalícia zaviesť, sa už nestihnú schváliť. Návrh zákona má dokonca len pracovnú podobu a nie je ani v pripomienkovom konaní.

Anketa Nestihli nový zákon schváliť naschvál, alebo je roboty toľko, že nie všetko sa dá stihnúť? Naschvál 92%

Nestíhali 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný