Šéf Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas po nedávnom úmrtí advokáta Ľubomíra Krivočenka vo väzbe priznáva, že pri objasnení toho, čo sa stalo, majú ako stavovská organizácia limitované možnosti. „Žiadame však prešetrenie, my to sami vyšetriť nevieme," zdôveril sa v otvorenom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Nedávno médiami prebehla správa, že vo väzbe zomrel obvinený advokát Ľubomír Krivočenko. Podľa niektorých informácií mu neumožnili podpísať splnomocnenie, aby s jeho zdravotným stavom mohla byť oboznámená rodina. Prešetrujete to?

- Nie je to prvý prípad úmrtia vo väzbe v posledných mesiacoch. My sme, samozrejme, veľmi rázne reagovali a žiadali sme kompetentných, aby túto záležitosť náležite, dôkladne a dôsledne preverili. Tiež sme boli a stále sme v kontakte s obhajcami zosnulého a ja osobne som komunikoval aj s jeho manželkou, ktorá nás žiadala o podporu v tejto veci. Bohužiaľ, ako stavovská organizácia máme limitované možnosti. Žiadame však prešetrenie, my to sami vyšetriť nevieme.

Podobné prípady možného nedodržiavania práv zadržaných, obvinených či odsúdených sa začínajú v poslednom období množiť. Je to zmenou ľudí na riadiacich pozíciách alebo je to tom, že sa viac takýchto prípadov medializuje?

- Myslím, že je to zvýšenou medializáciou. Takéto prípady sa diali aj v minulosti, o tom máme vedomosti. Len dnes je spoločenská atmosféra taká, že justičnému prostrediu je venovaný väčší priestor. Preto sa možno aj širokej verejnosti zdajú niektoré javy nové alebo neštandardné. Áno, oni sú samy o sebe neštandardné, no nepovedal by som, že sa vymykajú z toho, čo tu bolo v minulosti a na čo sme upozorňovali dlhodobo.

Na podobné nedostatky nás však dlhodobo upozorňuje Európsky výbor proti mučeniu. Čo sú najväčšie pochybnosti, ktoré nám Európa vyčíta?

- My ako advokátska komora vidíme rezervy vo väzobnom systéme, konkrétne v systéme a inštitúte kolúznej väzby, a to v dvoch smeroch. Jednak v jej dĺžke, pretože podľa nášho názoru je neprimeraná. Aj pri porovnaní s inými krajinami. Popritom sú to aj samotné podmienky väzby. Všetkým je zrejmé, že by mali byť na vyššej úrovni, to je otázka financií a priorít. Ja dúfam a verím, že tieto – bohužiaľ – tragické prípady zvyšujú spoločenskú objednávku a tlak na zodpovedných, aby presmerovali časť financií aj do tohto segmentu.

Takže bez peňazí sa nič nepohne?

- Sú dve cesty, ako to riešiť. Jednak finančne, že sa bude investovať, a tým sa budú podmienky zlepšovať a zvýši sa minimálny štandard väzby. Druhá cesta je, že sa zmení trestná politika. Upozorňujeme aj na to, že máme neprimerane vysoké tresty. Tresty odňatia slobody sa dokonca niekde ukladajú tam, kde by sa mohol uložiť náhradný trest, ako sú napríklad verejno-prospešné práce. Prípadne používanie rôznych obmedzení, elektronických náramkov. Tých možností je mnoho, znížil by sa počet väznených osôb a zdroje by sa vedeli nasmerovať do vybavenia.

Začali sa už diať nejaké nápravy alebo je to stále v štádiu „čo by sa malo urobiť“?

- Vnímame veľmi pozitívne, že len čo sme sa listom obrátili na pani ministerku a adresovali jej návrh právnej úpravy, ako upraviť samotnú väzbu a jej trvania, tak došlo k vytvoreniu pracovných skupín na ministerstve spravodlivosti, ktoré sa majú venovať práve rekodifikačným prácam. Máme aj pozitívnu odozvu z koaličných strán, kde nám bola avizovaná podpora pre náš návrh.

Spomenuli ste elektronické monitorovacie náramky. Mali by sa začať viac používať elektronické prostriedky, je podľa vás problém v legislatíve?

- Vo vzťahu k náramkom nie je problém v legislatíve, je to skôr v tom, aby sa to vžilo do rozhodovacej praxe súdov. Aby s tým začali súdy viac pracovať, aby sa vytvorila aj technická, aj personálna infraštruktúra a ich zaradenie. Oni tu sú, ide len o to, aby sa začali používať v praxi. Vidíme, že sa to z roka na rok zlepšuje, no stále je tam obrovský priestor, ktorý by sa dal využiť. Väčší tlak by mal byť na súdy a trestných sudcov.

Nie je to aj mentalitou národa, že si ľudia povedia, že kto nie je zavretý a má „len“ náramok, tak je to pre nich ľahší trest?

- Skôr si myslím, že je to vec zvyklosti trestania, rozhodovania. Ak desiatky rokov rozhodujete, píšete, ukladáte tresty, tak je to niečo nové, nezaužívané. Možno sa niekomu javí, že je to neporovnateľné s klasickým výkonom trestu, no my musíme vnímať aj účel trestania. Aby došlo k náprave, aby sa páchateľ napravil a vrátil sa späť do života. Z tohto pohľadu náramky a aj iné tresty môžu prispieť k náprave a môžu mať pozitívny efekt, najmä u prvotrestaných osôb.

Článok pokračuje na ďalšej strane.