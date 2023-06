Advokát sa snaží robiť všetko na svoju záchranu. Iba pred týždňom sa na Mestskom súde riešila jeho žiadosť o prepustenie z väzby. Sudca pre prípravné konanie ale jeho žiadosť zamietol kvôli obave, že sa obvinený pokúsi o útek zo Slovenska. Teraz sa ale Puškár dokonca snaží o úplne zrušenie svojho obvinenia. Jeho obhajca Michal Ellinger doručil na GP žiadosť o zrušenie obvinenia na základe paragrafu 363 Trestného poriadku.

„Generálna prokuratúra eviduje návrh v uvedenej veci a osoby A.P., pričom jeho obhajca to doručil do podateľne 15. júna,“ povedala hovorkyňa GP Zuzana Drobová. Žilinkovci teda budú preskúmavať zákonný postup polície a v prípade pochybení môžu obvinenie na základe paragrafu 363 zrušiť. „Príslušný prokurátor určí postup v zákonnej lehote, teda do 6 mesiacov od podania návrhu,“ dodala Drobová.

Puškár je stíhaný za vraždu Tupého, ktorá sa udiala na Tyršovom nábreží v Bratislave ešte 4. novembra 2005. Vo večerných hodinách vtedy napadla extrémistická skupina nič netušiacich študentov nožmi a boxermi. Medzi napadnutými bolo viacero zranených a Tupý bol žiaľ dokonca zabitý. Prípad sa po dlhých rokoch rozbehol v marci, keď polícia vypočula niekoľko účastníkov tragédie a následne obvinila Puškára.

