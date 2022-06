Minister financií Matovič predloží na stredajšie (8. 6.) rokovanie vlády v jednom materiáli návrh na desaťpercentné zvýšenie platov v školstve spoločne s návrhom na zdanenie hazardu, liehu, ruskej ropy a zvýšenie regulovaného odvodu. Informoval o tom po pondelkovom rokovaní s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV).

Navyšovanie akýchkoľvek daní však dlhodobo označuje za svoju červenú čiaru strana SaS. Liberáli, pod ktorých gesciu spadá dotknuté školstvo, vo svojom stanovisku odmietli „vydieračské praktiky" ministra financií. Doplnili, že opakovane vetujú vyššie dane a vyzývajú premiéra Eduarda Hegera (46), aby konečne zasiahol. „Mrzí ma, že Igor Matovič si opäť robí z učiteľov rukojemníkov a z platov učiteľov robí divadlo, aby zakryl rozvrat verejných financií. Stačilo by nerobiť unáhlené balíčky za 1,3 miliardy eur a už teraz mohli byť platy o 10 % vyššie," odkázal minister školstva Branislav Gröhling (48), podľa ktorého je možné platy v školstve zvýšiť vďaka nadvýberu daní. „Netreba na to pochybné dane z ropy či alkoholu," zhodnotil.

Omnoho tvrdší bol vo vyjadreniach samotný Richard Sulík. „Keď chcú učitelia viac zarábať, mali by učiť svojich žiakov viac fajčiť, piť a hazardovať, lebo potom budú mať viac na platy. To je, samozrejme, vtip," povedal. Do štátneho rozpočtu idú podľa jeho slov omnoho vyššie príjmy už len z dôvodu inflácie. Podčiarkol, že tie by sa mali využiť na platy učiteľov. Dodal, že spájať zvyšovanie platov učiteľov so zvyšovaním daní na tabak, alkohol či hazard je absurdné, preto budú tento návrh vetovať.

Na priam shakespearovskú otázku „zvýšiť či nezvýšiť" dane sa odborným okom pozrela exministerka financií Brigita Schmögnerová (74). „Zvýšenie dane na lieh, prípadne cigarety, hazard, je skôr spoločensky prospešné a nemožno proti nemu namietať. Daň za ruskú ropu po prijatí 6. balíčka sankcií zrejme neprinesie nič," odkázala niekdajšia šéfka finančného rezortu. „Matovič by mal zaviesť daň na mimoriadny zisk a nielen sa opierať o Kažimírov zákon o osobitnom odvode regulovaných odvetví. Sulík je ideológ mimo reality," povedala rázne.

Brigita Schmögnerová - exministerka financií Zdroj: Peter Brenkus, Život

Analytik Radovan Ďurana z inštitútu INESS odmietol podstatu politického sporu hodnotiť, no Slovensko má podľa jeho slov vysoké daňové zaťaženie už dnes. „V budúcom roku má mať štát vyššie príjmy ako podiel na HDP ako ČR alebo Poľsko," ozrejmil. „Ak by bolo ministerstvo financií konzistentné a chcelo by zohľadniť v sadzbách infláciu, tak by malo adekvátne zvýšiť aj NČZD, limit na registráciu na DPH, alebo pravidlá na odpisovanie áut. Mnoho veličín sa dávno nemenilo, čím sa zvyšuje daňové zaťaženie a príjmy štátnej pokladnice," povedal. „Ak chce ministerstvo zvyšovať dane, spôsobujúce negatívne externality, malo by sa najprv pokúsiť tieto externality kvantifikovať. Zvyšovanie daní bez poznania veľkosti týchto externalít je tak v skutočnosti len snahou o zvýšenie príjmov rozpočtu," uzavrel expert.

