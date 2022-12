Parlamentné voľby by vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), dôveruje jej 20,1 percenta opýtaných. Za Hlasom-SD sa umiestnila strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) s podporou 20 percent a hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré by volilo 8,8 percenta respondentov. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia na vzorke 1 058 ľudí starších ako 18 rokov pre agentúru SITA.

Prieskum bol realizovaný od piatka 25. novembra do stredy 30. novembra. Respondenti odpovedali na otázku: „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie alebo koalíciu by ste volili?“ Nerozhodnutých bolo 22 percent opýtaných a voliť by určite nešlo 20 percent.

Podľa prieskumu by sa na štvrtom mieste umiestnilo hnutie Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 7,2 percenta voličov. Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo sedem percent a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) 6,1 percenta respondentov.

Ilustračné foto Zdroj: TASR

Hnutie Sme rodina by získalo 5,5 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 5 percent hlasov účastníkov prieskumu.

Pred bránami parlamentu by ostali Aliancia (4,8 percenta), Slovenská národná strana (3,6 percenta), Za ľudí (3,1 percenta), Dobrá voľba (2,9 percenta), Život – Národná strana (2,8 percenta), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (2,1 percenta), Národná koalícia a strana Socialisti.sk (zhodne po 0,5 percenta).

Respondentov sa tiež pýtali otázku: „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktoré politické strany by sa podľa vás do parlamentu dostali?“ Až 85,7 percenta opýtaných si myslí, že do Národnej rady SR (NR SR) by sa dostala strana Hlas-SD.

Parlamentnou stranou by sa stal aj Smer-SD, myslí si to 84,7 percenta opýtaných. Podľa 40,9 percenta by svojich zástupcov v NR SR mala aj strana SaS. Z prieskumu ďalej vyplýva, že do parlamentu by sa dostalo aj PS (18,4 percenta), Republika (17,5 percenta), Sme rodina (14,4 percenta), OĽaNO (12 percent) a KDH (10 percent).

Z opýtaných si 4,4 percenta ľudí myslí, že do parlamentu sa dostane Život-NS, 4,1 percenta voličov vidí ako parlamentnú stranu SNS a 3,1 percenta Dobrú voľbu. Podľa prieskumu 2,5 percenta opýtaných verí, že do NR SR sa dostane strana Kotlebovci – ĽSNS a strana Za ľudí (1,6 percenta).