Voľby by v apríli vyhrala strana Hlas-SD s 23,9 percentami. Druhá by bola strana SaS s 13,8 percentami a tretie hnutie OĽANO s podielom 10 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO realizovaného na vzorke 1000 respondentov, ktorý sa konal v období od 12. do 17. apríla.

V poradí ako štvrtá by sa podľa prieskumu umiestnila strana Smer-SD (9,2 percenta). Do NR SR by sa dostalo aj Progresívne Slovensko (8,3 percenta), nasleduje Sme rodina (7,4 percenta).

Potrebných päť percent na postup do parlamentu by nezískalo hnutie KDH (4,5 percenta), ani strany Za ľudí (4,3 percenta) či Aliancia (4,2 percenta). Pred bránami NR SR by ostali aj SNS (3,3 percentá), Dobrá voľba (3,1 percenta), Republika (3,1 percenta) a ĽSNS (2,9 percenta).

Pod jedno percento by mali strany Spolu (0,9 percenta), Maďarské fórum (0,5 percenta). KSS, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku a Socialisti.sk by získali zhodne po 0,2 percenta.

Strana Hlas-SD by získala v parlamente 49 kresiel, SaS 29, OĽANO 21 a Smer-SD 19. Progresívne Slovensko by ich malo 17, Sme rodina 15. Súčasná koalícia by tak nemala dosť hlasov na zostavenie vlády.

Podľa prieskumu 20,4 percenta respondentov deklarovalo, že by voliť nešlo. Ďalších 3,9 percenta nechcelo odpovedať a 17,9 percenta nevedelo, koho by išlo voliť.