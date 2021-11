Najnovší prieskum agentúry Focus pre TV Markíza dal jasne najavo, aká je aktuálne nálada v spoločnosti. Ak by sa voľby konali od 16. do 21. novembra, tak by v nich zvíťazil Hlas so ziskom 19,2 percenta hlasov. Druhé miesto by si s 15,0 % s prehľadom udržal Smer, ktorému neublížila ani kauza nahrávky z chaty, na ktorej sa Robert Fico zhováral o vážnych kauzách. „S kým by sme išli do vlády, budeme riešiť, keď to bude aktuálne. Preferencie sa budú ešte meniť,“ povedal Pellegrini.

Najsilnejšou stranou z vládnej koalície je už tradične SaS, ktorej v prieskume namerali 11,5 %. Za liberálmi nasleduje OĽaNO so 7,9 %. No už iba 0,2 % za nimi je PS! Do parlamentu by sa dostali ešte Republika (6,8 %), Sme rodina (6,1 %) a KDH (6,1 %). Mimo parlamentu by ostali ĽSNS (4,8 %), Aliancia (4,4 %), ale aj Za ľudí so ziskom 2,1 percenta. „Sme uprostred pandémie, teraz nejaké prieskumy netreba riešiť. My nerobíme populistickú politiku a hovoríme ľuďom vždy pravdu,“ povedala na margo prieskumu šéfka Za ľudí Veronika Remišová.

Zaujímavé sú aj posuny preferencií. Hlas oproti poslednému prieskumu klesol o zanedbateľných 0,1 %, Smer a OĽaNO o 0,5 %, SaS a Za ľudí až o 0,7 % a Sme rodina o 0,2 %. Naopak, mimoparlamentné PS stúplo o 0,8 % a Republika dokonca o 1,3 %. Polepšila si aj ĽSNS o 1 percento. KDH namerali rovnaké percento ako naposledy.

