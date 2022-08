Máloktoré ťahy vyšli Igorovi Matovičovi tak, ako to bolo v prípade pre mnohých dovtedy neznámej pedagogičky zo Spišskej Novej Vsi. Tá si totiž vo voľbách vo februári 2020 svoju pozíciu jednotky kandidátky OĽaNO obhájila úctyhodnými 95 683 hlasmi od voličov. Začiatky vo veľkej politike neboli pre sympatickú východniarku najjednoduchšie, pretože sa pre zdravotné komplikácie spojené s problémami s platničkou zapojila do „pracovného procesu" s dvojmesačným oneskorením. Z tohto dôvodu jej niektorí kritici spočiatku vyčítali jej „neviditeľnosť". To sa však postupom času začalo výrazne meniť.

Zmerať si „aktivitu” jednotlivých poslancov nie je vďaka pomerne prehľadnému webu Národnej rady také zložité. Vďaka nemu vidno, že napriek pomalšiemu rozbehu dnes Šofranko patrí medzi najaktívnejšie poslankyne. Jej meno svieti dovedna pri 21 návrhoch jednotlivých zákonov, medzi inými aj pri zákone o individuálnom vzdelávaní, ktorý sa podarilo presadiť po 8 rokoch, či zákon o kyberšikane. Aj vzhľadom na jej stupňujúcu sa aktivitu sa o Márii Šofranko v týchto dňoch hovorí ako o horúcej kandidátke na post ministerky školstva, samozrejme, v prípade, že SaS odíde z vlády a jej ministri podajú demisie. „V prípade strany OĽaNO bola práve ona prezentovaná ako odborníčka na školstvo. Išlo o neznámu osobnosť, ktorá sa pred ohlásením kandidátky výraznejším spôsobom v rámci školstva nevyjadrovala. Veci sa však menia a toto je hodená rukavica smerom k OĽaNO,” uviedol na margo možnej novej pozície pre poslankyňu politológ Tomáš Koziak.

Politička však v ostatnom čase nepúta pozornosť len v rámci práce, ale aj výzorom. Myslí si to okrem iného aj stylistka Lucia, ambasádorka značky wibo.sk. „Pani poslankyňa Mária Šofranko je jednou z najlepšie oblečených dám na našej politickej scéne. Veľmi vkusne si vyberá strih, farbu aj celkový štýl. Vie presne, čo sa jej hodí. Myslím si, že ani nepotrebuje odborníka a outfity si vyberá sama. A ide jej to veľmi dobre. Celkový styling, aj dĺžka vlasov…Je skvelým príkladom, že aj kratšie vlasy vedia omladiť,” zhodnotila. Ako dodala, presne takto si predstavuje prototyp elegancie a vkusu, so štipkou extravagancie.

Vizážistka a stylistka Lucia z wibo.sk bola outfitmi Šofranko príjemne prekvapená. Zdroj: archív

K svojmu štýlu obliekania sa vyjadrila aj samotná Šofranko. "Myslím si, že outfit by mal vystihovať osobnosť človeka. Samozrejme, páčia sa mi pekne a vkusne oblečení ľudia. Vždy však dodávam, že menej je niekedy viac. Moji priatelia vravia, že mám svojský štýl obliekania. Mne sa však páči, veď je môj. Mám rada jednoduchú eleganciu so štipkou extravagancie. Snažím sa obliekať primerane podujatiu či stretnutiu," povedala pre náš denník. A ako je to teda s pomocou odborníka? Na koho sa pri výbere outfitu spolieha? "Výber oblečenia je v mojej réžii, nemám žiadnu stylistku. Často nakupujem oblečenie na poslednú chvíľu. Musím povedať, že pani predavačky tým časovým stresom najskôr často zaskočím a potom to berú ako výzvu. Mám len pozitívne skúsenosti – sú milé, pohotové, ústretové a majú dobrý vkus. Naposledy sa mi stal milý zážitok: Pani predavačka mi povedala, že z jej predajne nemôžem odísť „pokrčená“, tak mi šaty prežehlila, aby som reprezentovala ich značku," dodala na záver Šofranko

