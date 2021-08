Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na sociálnej sieti informoval o tom, že na Roberta Fica (Smer-SD) podáva trestné oznámenie za ohováranie. "Dostala sa ku mne informácia, že úderka zo Súmračnej pripravuje nový scenár v rámci svojich dlhodobých snáh o spochybnenie mojej osoby a odpútanie pozornosti smerom k nim. Fico údajne plánuje vyrukovať so “zaručenou” informáciou, že júlový zásah inšpekcie bol prerušený z dôvodu, že som mal byť na mieste, kde plánovali zasahovať," napísal Mikulec. "Aj keď sú nápady z Ficovej 'vlastnej hlavy' veľmi originálne, podávam na neho za jeho doterajšie počiny trestné oznámenie za ohováranie. Model diskreditácie založený na veľkom šírení dezinformácií, konšpirácií a silnej manipulácie využíva Fico pri svojich oponentoch už dlhé roky," tvrdí Mikulec.

Mikulec mimo toho adresoval vo svojom príspevku Ficovi poriadne drsné slová! Medzi inými mu vytkol aj to, že má problémy s alkoholom. "Možným vysvetlením Ficovho konania je, že sa mu miešajú sny s realitou. Že na ňom tie roky v politike, so všetkým, čo to obnáša, zanechali trvalé následky," napísal Mikulec. "Dokážte, že nemáte problémy s alkoholom, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť váš triezvy úsudok," vyzýval Fica.



Mikulec predstavuje podľa Fica organizovaný štátny zločin

"Vôbec sa nečudujem, že vládna kolícia dnes odmietla rokovať o návrhu Smeru-SD na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca a zbabelo ušla z parlamentu," začína Robert Fico.

Prečo tak koalícia urobila podľa Fica sa dozviete v našej galérii!

Podľa Fica "dnes sedia vo väzbe nevinní ľudia, ktorí sú falošne poobviňovaní zo skutkov, ktoré netvoria ani stotinu z toho, z čoho je podozrivý Mikulec. Prečo teda nesedí aj on?“ pýtal sa. Dodal, že hoci aj zajtra zablokujú rokovanie návrhu Smeru, nezabránia im dobre si 1. septembra v Košiciach z plného hrdla zakričať , že "Mikulec predstavuje organizovaný štátny zločin".

Prečítajte si tiež: