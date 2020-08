Podozrivé štátne zákazky Miškovičovi a ani jeho záhadná multifunkčnosť asi nenechali chladným nikoho. Tomáš ale zistil, ktorí advokáti boli do súťaží zapojení a prišiel so závažnou informáciou: „Štyri rovnaké firmy sa vystriedali v údajnej súťaži pre tri štátne firmy,“upozornil Tomáš s tým, že všetky právnické kancelárie zapojené v súťaži majú k sebe blízko. Doplnil ho Eštok: „Advokátska kancelária Garaja sídli neskutočných 25 krokov od Miškoviča.“ Obaja pritom poukázali, že Miškovič dostal zákazky od štátnych inštitúcií vedených nominantami OĽaNO.

Eštok si neodpustil ani uštipačnú poznámku: „Toľké šťastie, toľká náhoda.“ Advokátska kancelária Mariana Garaja GARAJ & Partners sa od Miškovičovej nachádza síce až 750 metrov (pešo), nie 25, no to nie je ani zďaleka na situácii to najzaujímavejšie. Práve počas vlády Smeru, do ktorého obaja poslanci nedávno patrili, sa advokátskej kancelárii GARAJ & Partners v obchodovaní so štátom výrazne darilo.

Lukratívnu zmluvu s ňou podpísalo Ministerstvo kultúry pod vedením bývalej smeráčky Ľubice Laššákovej, ktorá je teraz paradoxne vo vznikajúcej strane Hlas spolu s Tomášom a Eštokom. Laššákovej ministerstvo podpísalo s GARAJ & Partners kontrakt za 200-tisíc eur iba pár dní pred voľbami! Ďalším paradoxom situácie je, že zmluvu vypovedalo Ministerstvo kultúry pod vedením práve nominantky OĽaNO Natálie Milanovej 12. mája.

Desať poslancov Národnej rady, ktorí sa pridali k projektu Petra Pellegriniho. Na snímke zľava poslanci Peter Kmec, Ján Blcháč, Ján Ferenčák, Róbert Puci, členka predsedníctva Denisa Saková, podpredseda strany Richard Raši, podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD), poslankyňa Ľubica Laššáková, podpredseda SMER-SD Peter Žiga, poslanci Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš. Zdroj: Jaroslav Novák

Firme GARAJ & Partners sa v obchodovaní so štátom darilo aj v minulosti, keď fungovala pod iným menom (AENEA Legal), no s tým istým jediným vlastníkom - Marianom Garajom. Napríklad od Národnej dialničnej spoločnosti dostala štyri zákazky spolu za takmer 600-tisíc eur. To, že poslanci pravdepodobne hovorili o Marianovi Garajovi je zrejmé z databázy advokátov na stránkach Slovenskej advokátskej komory. Na Slovensku totiž pôsobia iba dvaja advokáti s priezviskom Garaj a ten druhý sídli v Poprade, čo už rozhodne nie je 25 krokov.

