Na snímke hlavný vstup do chemického podniku Istrochem (bývalé Chemické závody Juraja Dimitrova - CHZJD) z Vajnorskej ulice v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto 19. júna 2020. Do roku 2005 to bol samostatný podnik, od roku 2006 je to súčasť spoločnosti Duslo, a.s., a teda zároveň súčasť skupiny Agrofert Andreja Babiša. FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Martin Baumann