Pavučina firiem a oligarchov, ktorú, zdá sa, odhalil minister zdravotníctva Marek Krajčí (46), sa zamotáva dlhé roky. Firmy Petra Haviera dostávali za vlády Smeru zákazky za milióny eur, no prvý obrovský kontrakt je známy ešte z čias vlády Ivety Radičovej (63). Ten posledný za vlády ľavičiarov bol podpísaný iba deň pred voľbami!

Podnikateľa Petra Haviera poznajú mnohí ako dlhoročného funkcionára trenčianskej hokejovej Dukly. Dokonca stál po boku Márie Demitrovej, keď jej zosnulého manžela Pavla Demitru uvádzali in memoriam do slovenskej hokejovej siene slávy.

Havier má to šťastie, že sa mu nesmierne darí v obchodovaní so štátom. Jeho firme Biohem sa podaril husársky kúsok deň pred voľbami, keď po dlhom období „menších kontraktov“ získala od Národnej transfúznej služby (NTS) spadajúcej do rezortu zdravotníctva zmluvu na kúpu prístrojov na inaktiváciu transfúznych liekov za 2,24 milióna eur! Od začiatku roku 2016 získal Biohem od štátu zákazky takmer za 18 miliónov eur.

„Na konci volebného obdobia bol zastupujúcim ministrom zdravotníctva Peter Pellegrini,“povedal k situácii hovorca Smeru Ján Mažgút. „Pellegrini zdedil štatutárov NTS po svojich predchodcoch. Počas svojho krátkeho pôsobenia v pozícii ministra sa s Havierom a so štatutármi NTS nestretol a nebol informovaný o predmetných nákupoch,“ povedala Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.

Tlačová beseda v centrále Smeru v čase, kedy bol Peter Pellegrini ešte jej členom strany. Robert Fico ostal predsedom ľavičiarov a Pellegrini si založil vlastnú stranu Hlas - sociálna demokracia. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Státisíce eur získavajú na štátnych zákazkách od zdravotníckych zariadení aj Havierove firmy Unomed a Unitech. „Predseda predstavenstva TradeMedical (firma získala zákazky od Trenčianskej nemocnice za desiatky tisíc eur, poznámka redakcie) Igor Kalužay je bratom ekonomického riaditeľa NTS Adama Kalužaya. Ten mal kedysi spoločnú firmu s ekonomickým riaditeľom Fakultnej nemocnice Trenčín Marekom Šedíkom. Havier je Šedíkov svokor. Od nástupu Šedíka do funkcie robí nemocnici právneho zástupcu Marek Doktor. Ten je aj právnym zástupcom firiem Biohem, Unomed a Unitech. Je to biznis chobotnica,“ prezradil minister zdravotníctva Marek Krajčí po odvolaní Šedíka a Kalužaya zo svojich funkcií v nemocnici, respektíve v NTS.

Aké ďalšie zákazky od štátu dostali Havierove firmy a s akými slávnymi osobnosťami bol spoločne v štruktúrach Dukly Trenčín nájdete na ďalšej strane.