Návrh na prípadné riešenie vládnej krízy odchodom lídrov OĽANO Igora Matoviča a SaS Richarda Sulíka z vlády nepadol. Potvrdil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii. V odchode Sulíka zmysel nevidí, zopakoval však výhrady SaS, prečo by mal Matovič skončiť.

Na požiadavku šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej, aby SaS ostala vo vláde do konca zimy a energetickej krízy, aby minister hospodárstva neutekal pred zodpovednosťou, reagoval Gröhling tým, že strana Za ľudí sa mesiace nedokáže postaviť Matovičovi. Strana by podľa neho mala vyzývať niekoho iného. Potrebné je podľa neho sústrediť sa na dotiahnutie plánu obnovy a ďalších výziev, pred ktorými stojíme. "Celá Európa rieši energetickú krízu a my opäť riešime ministra Matoviča," podotkol.

Gröhling na otázku, ako sa pripravuje na odchod z rezortu po uplynutí ultimáta SaS odpovedal, že mandát dostal od voličov a všetci na ministerstve reálne pracujú. "Zatiaľ fungujeme normálne. Verím, že zvíťazí zdravý rozum," uviedol.

Posledné rokovania?

Ďalšie koaličné rokovanie o riešení vládnej krízy bude v sobotu (20. 8.) dopoludnia vo vládnom hoteli Bôrik. Zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). SaS a OĽANO sa naďalej obviňujú pre postoj k tzv. prorodinnému balíčku.

SaS tvrdí, že vetovať ho nebolo možné. Pripomenula, že líder OĽANO aj verejne tvrdil, že SaS tak urobiť nemôže, pretože návrh je v súlade s programovým vyhlásením vlády. OĽANO považuje za úsmevné tvrdenie, že Sulík balíček nevetoval preto, lebo sa obával, že nebude veto SaS akceptované. Hnutie tiež tvrdí, že vypovedanie koaličnej zmluvy a hrozba rozbitia vlády zo strany SaS prišli bez varovania pred hlasovaním o balíčku.

SaS po hlasovaní a prelomení veta prezidentky pri Matovičovom balíčku vypovedala koaličnú zmluvu a požiadala odchod Matoviča z vlády. Ak sa tak nestane do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Liberáli odmietajú, že by v aktuálnej situácii šlo o osobný spor medzi Sulíkom a Matovičom. OĽANO vyzvalo SaS, aby urobila krok späť.