Slovenské politické dianie fungovalo posledné týždne až mesiace ako telenovela. Príbeh o rozpade koalície a vlády mal množstvo častí, no finále sa stále odsúvalo. Dnes sa ale to, čo ministri SaS avizovali už pred dvomi mesiacmi, stáva skutočnosťou. Branislav Gröhling, Ivan Korčok a Mária Kolíková podajú demisiu. Líder SaS Richard Sulík tak urobil ešte v stredu. Od dnes čaká už len trojkoalíciu menšinová vláda so 70 poslancami.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom minulotýždňovom prejave jasne premiérovi Eduardovi Hegerovi odkázala, že chce čo najrýchlejšie počuť mená nových ministrov. Nevidí totiž dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. „Predstava, že minister, ktorý je teraz kritizovaný zo stany reprezentantov OĽANO, by mal zotrvať vo vláde z ich požiadavky, považujem za dosť absurdné. Vláda potrebuje fungovať, kooperovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny,“ povedala Čaputová k výzvam šéfa OĽANO Igora Matoviča a spol., aby Sulík "neutekal" z postu ministra hospodárstva.

Naopak, pre SaS platilo, že jediná možnosť, ako ostať vo vláde bola, aby podal Matovič demisiu. Ten to ale odmietol, a tak k tomuto kroku dnes pristúpia všetci ministri SaS. Gröhling by dokonca zostal vo funkcii veľmi rád, ale nemôže fungovať s ministrom financií: „Nemôžeme neustále žiadať o finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pre školstvo, nedostávať ich a potom počúvať, že o ne vôbec nežiadame.“

Ministrovi školstva mal včera podľa jeho slov Heger potvrdiť, že Matovič nikam neodchádza: „Dnes, keď otvoríme školský rok, pôjdem do prezidentskej podateľne a následne podám svoju demisiu.“ Podobný krok je viac ako zrejmý aj u Korčoka a Kolíkovej. SaS 6. júla vypovedala koaličnú zmluvu s tým, že ako Matovič nepodá do 31. augusta demisiu, odídu z vlády. Šéf OĽANO tak neurobil a v posledný deň ultimáta prišiel s podmienkami, ktoré prikazovali poslancom SaS ako majú hlasovať. Sulík preto podal demisiu s tým, že ostatní jeho ministri dajú šéfovi OĽANO šancu do pondelka. Matovič ale z postu ministra financií neodstúpil a SaS tak dnes ukončí vládnu agóniu.

OĽANO spolu so Sme rodina a Za ľudí by mali mať v parlamente 70 poslancov, čo je na pretláčanie zákonov málo. Ak by chceli bezproblémové vládnutie, potrebovali by nadpolovičnú väčšinu v parlamente, teda 76. Pri schvaľovaní zákonov preto budú musieť žiadať o pomoc SaS, alebo niekoho zo súčasnej opozície, teda Smer Roberta Fica, Hlas Petra Pellegriniho, alebo extrémistické ĽSNS a Republiku.

Strana SaS v deň odchodu ich ministrov z vlády Eduarda Hegera poslala svojmu koaličnému partnerovi jasný odkaz cez sociálnu sieť. K ironickému obrázku ale pripojila aj úprimné slová pre žiakov: „Veľa zdaru všetkým školáčkam, školákom, študentkám, študentom a pedagogickým zborom po celom Slovensku. Vy tvoríte budúcnosť Slovenska.“ Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=654963642660739&set=a.415986413225131

Správu budeme aktualizovať.

