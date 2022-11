Marek Krajčí (OĽaNO) sa môže vrátiť do ministerského kresla. Pripustil to aj on sám v relácii Na telo. Na otázku moderátora, či nahradí ministra Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) na ministerskej stoličke, totiž odpovedal, že „nič nie je vylúčené“. Zdá sa teda, že dni Vladimíra Lengvarského sú zrátané. Rokovanie, na ktorom sa diskutovalo o jeho výmene za účasti ministra financií Igora Matoviča (49), predsedu vlády Eduarda Hegera (46) a šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského, potvrdil aj Igor Matovič.

Myšlienka o návrate Marka Krajčího do funkcie ministra sa však medzi všetkými politikmi nestretla s pochopením. Dnes už bývalá predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (39) zo strany SaS prezradila, že o stretnutí, na ktorom sa mala riešiť Lengvarského výmena, nepočula. „Ale nečudovala by som sa. Tak by iba potvrdili, že nemajú absolútne žiadnu sebareflexiu,“ krútila hlavou.

Podľa jej slov sa najmä minister financií snaží naštrbiť Lengvarského kredit vyšpičkovaním situácie, ktorá sa skončí katastrofou pre pacientov. „Potom predpokladám Lengvarského odvolanie. Platy zdravotníkov pritom stoja rok na stole u ministra financií. Do odchodu lekárov zostáva šestnásť dní a premiér s ministrom financií vyhlasujú, že nemajú čas na stretnutie s lekármi,“ hnevala sa Bittó Cigániková. „Presne takto sa správa niekto, kto chce, aby to dopadlo zle. Na um mi prichádza jediný dôvod: aby mohli ukazovať prstom na ministra zdravotníctva a vymeniť ho. Mne je z toho fakt zle,“ zdôraznila poslankyňa SaS.

Zlepšenie úrovne zdravotníctva návratom ministra, ktorý v ňom podľa vlastných slov zlyhal, nevidí optimisticky ani bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (Dobrá voľba a Umiernení). „Žiaľ, Marek Krajčí je absolútne štepený proti manažérskemu riadeniu. Nevie počúvať iný názor, nedokáže viesť vecné debaty a nemá ani jasnú predstavu, ako problémy riešiť komplexne, aby sa stav zdravotníctva zlepšil,“ vysvetlil svoje stanovisko Drucker.

Na spomínanom stretnutí dostal ponuku stať sa ministrom zdravotníctva aj šéf odborárov Peter Visolajský. „Mal to byť znak toho, že to s očistou zdravotníctva od záujmov finančných skupín myslíme naozaj vážne a nič neskrývame. Ponúkli sme mu absolútnu podporu pri realizácii svojich predstáv pre lepšie zdravotníctvo, bohužiaľ, ponuku opakovane odmietol,“ informoval tlačový odbor ministerstva financií. Samotný Visolajský však takéto stretnutie rázne poprel. „Neviem o ňom a ani som ho nezažil,“ povedal Visolajský.

Skutočnosť, že premiér by s ministrom financií a odborárom riešil meno ministra, považuje za absurdné. „Na stretnutiach som bol s dvoma kolegami, mám svedkov. V rámci debaty o nejakom probléme mi povedal, že ak to viem riešiť, nech si to robím, čo však neberiem ako ponuku. To boli vždy štvorhodinové debaty a padli všelijaké vety. Ponuka na ministerskú stoličku sa dáva v iných situáciách a vyzerá to určite inak,“ dodal Visolajský.

K rokovaniu medzi Lekárskym odborovým združením a premiérom napokon došlo v utorok. Odborári ale oznámili, že spoločné stretnutie s predstaviteľmi vlády neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Eduard Heger zasa konštatoval, že s nimi chce podpísať memorandum a praje si, aby lekári výpovede stiahli. Spoločné rokovania majú pokračovať aj dnes.

Marek Krajčí nevie počúvať iný názor, nedokáže viesť vecné debaty a nemá ani jasnú predstavu, ako problémy riešiť komplexne, aby sa stav zdravotníctva zlepšil Tomáš Drucker, exminister zdravotníctva

Na otázku, či by bol spokojnejší, ak by sa Krajčí vrátil do funkcie, odpovedal, že povinnosťou vlády je zabezpečiť chod zdravotníctva. „Koho už zaujíma, kam pôjde Krajčí alebo Lengvarský. Ľudia chcú pracovať a normálne bezpečne žiť. Na to potrebujú pokoj, aby vláda riešila problémy štátu, zabezpečila zdravotníctvo, školstvo, obranu a políciu. Nezaujíma ich, kto je predsedom zdravotníckeho výboru alebo ministrom,” prízvukoval Peter Visolajský.

Nebolo by dobré v stave, v akom je zdravotníctvo, prepriahať. Myslí si to prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. "Marek Krajčí je známy tým, že nemá rád súkromné nemocnice. Márne sme sa mu snažili vysvetliť, že nemocnice vlastnia aj samosprávne kraje," prizvukoval.

Politológ Jozef Lenč zdôraznil, že Krajčí už fatálne zlyhal počas pandémie. Skutočnosť, že sa podľa jeho slov v rovnakom čase zo "záhrobia" vynára exminister Krajčí, naznačuje, že sa chystá veľká výmena. "Uvidíme, či to tentoraz Marek dá," dodal Lenč.

Marek Krajčí sa verejnosti pripomenul nedávnym rozhovorom pre internetový denník Štandard. Tvrdil v ňom, že ako minister mal vraj v kancelárii nainštalované odpočúvacie zariadenie, ktoré objavila jeho asistentka. „Na druhý deň, keď sme prišli do práce, zariadenie tam už nebolo,“ prezradil Krajčí s tým, že ho v noci asi niekto prišiel vymontovať. Polícia jeho verziu nepotvrdila a už v auguste 2021 trestné stíhanie prerušila. „V rámci vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony, medzi ktorými bola aj kriminalistická expertíza podozrivého zaisteného zariadenia. Skúmaním sme zistili, že zariadenie v stave, v akom bolo zaistené, nebolo možné použiť ako odpočúvacie a ani sledovacie zariadenie,“ priblížila v reakcii na to Jana Šimunková z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Vo funkcii ministra zdravotníctva vydržal Marek Krajčí takmer rok. Za jeho odvolanie sa vtedy prihovárali strany SaS a Za ľudí, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová. Dôvodmi boli nezvládnutá pandémia, celoplošné testovanie, očkovanie neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V či jeho personálne výmeny v rezorte zdravotníctva.

Jeho odvolanie označil Igor Matovič za „rituálnu obetu“ a Krajčího odstúpenie považoval za „najabsurdnejšie v dejinách“. S touto verziou nesúhlasila prezidentka Zuzana Čaputová. „O to menej sa viem stotožniť s interpretáciou, keď je vaša demisia podávaná ako obeta,“ uviedla vtedy Zuzana Čaputová. Podľa našich informácií by práve opätovná nominácia Mareka Krajčího na miesto ministra zdravotníctva mohla tvrdo naraziť.