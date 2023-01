Od jej sledovateľa dostala otázku, či sa viac cíti doma v Bratislave, alebo v rodnom Spišskom Hrhove: „Na pocit domova ešte čakám. Nezažila som to. Zatiaľ mám taký idylický pocit skôr na dovolenkách, než v našom dome či byte. Keď sme niekde nerušene spolu dlhší čas, to je pre mňa pocit bezpečia, pokoja."

Aký je jej pohľad na súčasnú politickú situáciu? Predčasné voľby podľa Marcinkovej budú, a čo sa týka novej 76, sama za seba je ochotná sa baviť o všetkých možnostiach, ktoré prispejú k najväčšej stabilite v spoločnosti. Referenda sa však zúčastniť neplánuje: „Zbytočné. Drahé. Nezúčastním sa ho. Smer túto svoju aktivitu už podľa mňa trpko oľutoval, ale nedá sa zrušiť."

„Heger určite rozbíjať OĽANO nebude. Buď z OĽANO odíde, alebo bude naďalej verný Matovičovi," odpovedala a dodala, že si Igor Matovič (OĽaNO) vybral transrodové osoby ako terč jeho nenávisti: „Prízemné." Ona sama o konci v politike nie je zatiaľ rozhodnutá. Podľa vlastných slov ju politická práca baví, chce prispievať k zmene, avšak v prvom rade je rodičom. O ďalšom pôsobení sa bude rozprávať s jej manželom Tomášom, ktorého považuje za veľkú oporu. „Ja som taký úradnícky typ, mňa by aj práca na ministerstvách bavila. Šprtať sa v legislatíve, zdokonaľovať ju, stretávať sa s ľuďmi, ktorých sa týka, a tak ďalej."

Je známe, že po dcérke Line očakávajú Marcinkovci aj ďalšieho potomka. „Nebránili sme sa tomu, ale ani sme to úplne nečakali takto skoro, keďže mi otehotnieť prvý raz trvalo dlhšie. Bol to šok, ale sme za to veľmi vďační a tešíme sa z toho." Príchod bábätka očakávajú v druhej polovici marca tohto roku. Rodiť bude na Slovensku. „Plán je v Bratislave, kde som rodila prvé dieťa. Mám tam svoju pôrodníčku a u mňa je to o nej." Pohlavie bábätka však neprezradila, až po samotnom pôrode.

Na otázku, ako by porovnala svoje dve tehotenstvá odpovedala: „Úplne odlišné. Prvé bolo najťažším obdobím môjho života. Plné strachov o život môjho dieťaťa. Do toho začala pandémia, všetci sme boli zľaknutí. Šport skončil, nevedeli sme, kedy bude mať manžel znova príjem a či vôbec. Nikde nám nechceli dať hypotéku na väčší byt, bývali sme v dvojizbáku a nebol baby friendly. Všetko sa mi vtedy rúcalo. Nebolo mi fyzicky zle, ale psychicky to bolo veľmi temné obdobie. Druhé tehotenstvo som mala fyzicky náročnejšie, päť mesiacov som mala nevoľnosti, chudla som namiesto priberania z toho večného zvracania, ale psychicky fajn."

Vyjadrila sa aj k viere jej manžela Tomáša, za ktorého nechcela hovoriť, avšak: „Od začiatku vzťahu so mnou vedel, že viera je pre mňa dôležitou súčasťou života. Chcela som vždy k tomu vychovávať aj deti. Páčilo sa mu to a dokonca si ochotne spravil aj všetky sviatosti a náuky, aby sme mohli mať svadbu v kostole. Ja som na to netlačila a moja rodina vôbec neriešila, ako si zariadime svoj život, či je veriaci, kde budeme mať svadbu a podobne."